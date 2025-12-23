El Estadio Emilio Cózar fue escenario en la tarde del lunes de un torneo de fútbol solidario organizado por el Partido Popular (PP), una iniciativa que logró recaudar más de 2.500 kilos de alimentos destinados a las asociaciones Cáritas Ceuta y Luna Blanca.

En el plano deportivo, el combinado formado por miembros del Gobierno local y Nuevas Generaciones se proclamó campeón tras imponerse al equipo de veteranos en una emocionante tanda de penaltis. Otro conjunto del Gobierno ocupó la tercera posición en este cuadrangular, que cerró el equipo principal de Nuevas Generaciones.

La entrega de trofeos tuvo lugar poco antes de las 20.00 horas y estuvo presidida por el presidente de la Ciudad Autónoma y del PP ceutí, Juan Vivas, quien fue el encargado de hacer entrega de los premios a los participantes. Durante su intervención previa, Vivas destacó el valor del deporte en la ciudad y subrayó que “es un espectáculo jugar al fútbol en Ceuta, con un equipo en la Categoría de Plata del fútbol español, que es lo más importante que le ha pasado a esta ciudad”.

Asimismo, el presidente agradeció la colaboración de la Real Federación de Fútbol de Ceuta y puso el acento en el carácter solidario del evento. “Hay que pensar en las personas más vulnerables, porque a cualquiera le puede pasar cualquier cosa en la vida. La fraternidad es la mayor cualidad que puede tener una persona y la esperanza es la que mueve el mundo”, afirmó.

Por su parte, el director general de Deporte, Sergio Aguilera, ofreció declaraciones a los medios alrededor de las 19.15 horas, recordando que la recogida de alimentos comenzó el pasado 11 de diciembre. Aguilera se mostró “encantado” con los resultados obtenidos y aseguró que esta iniciativa le hizo “mucha ilusión”. También quiso destacar la implicación del partido y de su militancia, que, según señaló, puso “toda la carne en el asador” para que el torneo solidario fuera un éxito.