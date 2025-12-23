Aunque el Gordo de la Lotería de Navidad vuelve a resistirse y no cruza el Estrecho, la suerte sí ha hecho una parada en Ceuta en el sorteo de este 2025. El Club San Urbano ha sido agraciado con un quinto premio tras vender 350 décimos, lo que supone un total de 2.100.000 euros en premios.

El número premiado, el 25.412, fue adquirido en Madrid y no en la ciudad autónoma, pero su vinculación con Ceuta llega a través de esta asociación deportiva, estrechamente ligada a la Policía Local. Cada uno de los participantes recibirá algo más de 6.000 euros por décimo, una cantidad que ha generado gran satisfacción entre sus miembros.

Por el momento, este ha sido el único premio relacionado con Ceuta en el sorteo navideño, ya que ninguna de las administraciones locales ha repartido premios destacados. Aun así, la noticia ha sido recibida con entusiasmo, devolviendo la ilusión a muchos ceutíes en una jornada marcada, como cada año, por la emoción del sorteo.

Mientras tanto, el resto de los premios se han distribuido por distintos puntos del país. El Gordo ha recaído casi en su totalidad en la provincia de León y, a la hora de redactar esta información, aún quedaban dos quintos premios por salir.