El Tribunal Supremo interroga hoy a altos cargos del Gobierno y de Correos para determinar si la compra de una casa en Cádiz para el exministro fue un pago por favores empresariales.

El Tribunal Supremo encara esta semana la recta final de las testificales en el juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La sesión de este martes se presenta como una de las más determinantes para las acusaciones, que buscan conectar las adjudicaciones públicas de mascarillas y las licencias de hidrocarburos con presuntos beneficios personales para el exministro.

La conexión Villafuel y la casa de Cádiz

Uno de los testimonios más esperados es el de Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. La fiscalía pondrá el foco en una supuesta reunión de Díaz Bidart con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano para agilizar la obtención de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

El interés de este testimonio reside en la tesis de que la compra de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) —vivienda que posteriormente disfrutó Ábalos— no fue una operación inmobiliaria corriente, sino una prebenda o «mordida» entregada por la trama a cambio de facilitar dicha licencia de operador de combustible.

Contratos bajo sospecha en Correos e Interior

La jornada de hoy también contará con la comparecencia de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, y del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Ambos deberán responder por la adjudicación de contratos millonarios a Soluciones de Gestión, la empresa núcleo de la trama.

Correos: Se investiga un contrato de 1,2 millones de euros.

Se investiga un contrato de 1,2 millones de euros. Interior: El interrogatorio girará en torno a una adjudicación de 3,4 millones de euros.

Los magistrados buscan dilucidar si existió una orden jerárquica o presión política para que estas instituciones contrataran de forma preferente con la empresa vinculada a Víctor de Aldama durante los peores meses de la pandemia.

Revelaciones sobre maletines de dinero

La sesión también incluye la declaración de Francisco Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia (Air Europa), y de la secretaria de Aldama. Hidalgo será interrogado sobre las explosivas declaraciones de las empresarias Leonor y Carmen Pano, quienes aseguraron que el comisionista les confió que el padre de Javier, Juan José Hidalgo, entregó 500.000 euros en efectivo a Aldama y Koldo García en su propio domicilio.

Finalmente, comparecerá el guardia civil Rubén Villalba, investigado por su presunta colaboración con la red, cerrando un día clave para desenredar la compleja estructura de influencias que, según la acusación, pivotaba alrededor del Ministerio de Transportes.