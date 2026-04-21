Un incendio de grandes dimensiones ha devastado esta madrugada las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos, situadas en la carretera de Poza. Aunque el siniestro ha provocado daños económicos «muy cuantiosos» y ha dejado la infraestructura en ruinas, no se han lamentado víctimas mortales.

Héroe en la madrugada: un trabajador herido

El fuego se originó alrededor de las 02:30 horas por causas que aún se están investigando. En ese momento, seis empleados se encontraban en las instalaciones.

Intervención heroica: Uno de los conductores logró poner a salvo varios vehículos antes de que las llamas los alcanzaran.

Uno de los conductores logró poner a salvo varios vehículos antes de que las llamas los alcanzaran. Parte médico: Este trabajador fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con pronóstico leve por inhalación de humo.

Balance de daños: una flota mermada

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha confirmado la magnitud del desastre tras personarse en el complejo:

Flota afectada: Un total de 39 autobuses han sufrido daños de diversa consideración.

Un total de han sufrido daños de diversa consideración. Infraestructura: La cubierta de las cocheras se ha hundido completamente . Solo las oficinas del complejo han logrado salvarse del fuego.

La cubierta de las cocheras se ha . Solo las oficinas del complejo han logrado salvarse del fuego. Impacto emocional: La alcaldesa describió a la plantilla municipal como «desconcertada» ante la magnitud del suceso.

Afectación al servicio y transporte público

El Servicio de Movilidad y Transporte ha tenido que reestructurar su operativa de urgencia. Aunque se mantienen servicios mínimos desde las 05:30 horas, se ha confirmado la suspensión total de las siguientes líneas:

Líneas suspendidas: 7, 9, 10, 15, 20 y 23.

Reunión de urgencia en el Ayuntamiento

Ante la gravedad de la situación, el equipo de Gobierno ha convocado una reunión urgente con los portavoces de todos los grupos municipales. Se espera que a las 09:30 horas la alcaldesa comparezca ante los medios de comunicación en la Casa Consistorial para ofrecer una actualización detallada sobre las causas del incendio y el plan de contingencia para recuperar la normalidad en el transporte urbano.