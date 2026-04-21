La presión migratoria en el archipiélago balear continúa activa este martes tras la llegada de dos embarcaciones de origen magrebí a las costas de Formentera durante la madrugada. En total, 27 personas han sido interceptadas en dos operativos distintos coordinados por las fuerzas de seguridad y salvamento.

Cronología de los rescates

Las intervenciones se sucedieron con apenas una hora de diferencia en las primeras horas de este 21 de abril:

00:20 horas: Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescataron a 17 personas que navegaban en un bote a ocho millas al sur de Formentera.

Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescataron a que navegaban en un bote a ocho millas al sur de Formentera. 01:10 horas: La Guardia Civil interceptó a un segundo grupo compuesto por 10 inmigrantes en tierra firme, tras haber desembarcado por sus propios medios en la zona de s’Estufador.

Balance migratorio: Cifras en ascenso

Con la llegada de estas dos últimas expediciones, el flujo migratorio hacia las Islas Baleares en 2026 mantiene un ritmo constante. Según datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, la situación se resume en los siguientes puntos:

Acumulado 2026: En lo que va de año, ya han alcanzado las islas 1.499 migrantes repartidos en 74 pateras .

En lo que va de año, ya han alcanzado las islas repartidos en . Contexto histórico: El año 2025 cerró con cifras récord, registrando la entrada de 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia.

El año 2025 cerró con cifras récord, registrando la entrada de en 401 embarcaciones procedentes de Argelia. Tendencia: Estas cifras supusieron un incremento del 24,5% en el número de personas y casi un 15% en la cantidad de embarcaciones respecto al ejercicio anterior.