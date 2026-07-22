EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS) — El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário no ha dudado en elogiar la conquista de la Selección Española en el Mundial de 2026 tras imponerse a Argentina en la gran final disputada en el New York New Jersey Stadium. A través de su canal de TikTok, el mítico ariete analizó el triunfo de la Roja y dejó clara la superioridad de la nueva campeona del mundo.

«Fue un día histórico. España dominó de principio a fin, como yo esperaba. No le salieron los goles y no ganó por la distancia que merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido», afirmó Ronaldo, quien no dudó en catalogar la actuación del conjunto español como una auténtica «paliza» sobre la albiceleste.

La diferencia de calidad y el eclipse del fútbol argentino

Ronaldo remarcó la distancia técnica entre ambos combinados nacionales, destacando que ni la presencia de Lionel Messi pudo equilibrar la balanza a favor del equipo sudamericano:

Superioridad colectiva: «La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial».

«La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial». Estilo de juego: El brasileño contrapuso la propuesta de ambos conjuntos, asegurando que Argentina «nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra», mientras que ensalzó la identidad española: «El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor».

Rodri, candidato número uno al Balón de Oro

Más allá de la final, la leyenda del fútbol internacional quiso poner en valor el papel individual de varios pilares del equipo campeón, señalando especialmente a Rodri Hernández como el principal aspirante a hacerse con el prestigioso galardón individual: