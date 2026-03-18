La guerra en el Estrecho de Ormuz ha entrado en una fase de desgaste que amenaza con socavar la economía global. A pesar de la superioridad tecnológica de EE. UU. e Israel, Teherán ha logrado convertir el paso marítimo más importante del mundo en una ratonera estratégica basada en tres pilares: geografía militarizada, guerra económica y un cerco de minas.

1. La ‘Kill Box’: El portaaviones insumergible

Irán ha rediseñado la navegación en el Estrecho. Solo permite el paso de buques vinculados a su flota o a China, obligándolos a navegar pegados a su costa, específicamente por el canal entre las islas de Qeshm y Larak.

Control total: Al minar el centro del canal, Irán obliga a los petroleros a entrar en su zona de «control de fuego».

Al minar el centro del canal, Irán obliga a los petroleros a entrar en su zona de «control de fuego». Fortalezas ocultas: La isla de Qeshm, apodada el «portaaviones insumergible», alberga búnkers y lanzaderas de drones en cuevas de sal, permitiendo a Irán atacar y reabastecerse desde su propio territorio.

La isla de Qeshm, apodada el «portaaviones insumergible», alberga búnkers y lanzaderas de drones en cuevas de sal, permitiendo a Irán atacar y reabastecerse desde su propio territorio. Efectividad: 16 petroleros ya han sido alcanzados por drones, sembrando un miedo que ha paralizado el tráfico comercial no autorizado.

2. El laberinto de islas y el dilema de los Marines

La confianza inicial de Donald Trump en una victoria basada puramente en tecnología y «descabezamiento» de regímenes (tras el éxito con Maduro) está mostrando grietas.

Necesidad de tropas terrestres: Los analistas sugieren que para reabrir el Estrecho no bastan los misiles; se requeriría un desembarco anfibio de al menos 2,500 marines para tomar las islas.

Los analistas sugieren que para reabrir el Estrecho no bastan los misiles; se requeriría un desembarco anfibio de al menos para tomar las islas. Falta de aliados: Las tensiones diplomáticas previas de Trump (aranceles y amenazas a aliados) han dejado a EE. UU. navegando prácticamente solo, sin el entusiasmo de una coalición internacional robusta.

3. El Yuan como arma: El fin del petrodólar

Quizás la trampa más profunda es la económica. Irán ha impuesto una condición humillante para permitir la salida de crudo: el pago en yuanes chinos, no en dólares.

«Si eres amigo de Trump, tu economía se hundirá; si eres enemigo, se salvará», parece ser el mensaje de Teherán.

Esta medida busca sacar el comercio energético del sistema financiero estadounidense, debilitando el monopolio del dólar y fortaleciendo un eje paralelo con Pekín.