La guerra en el Estrecho de Ormuz ha entrado en una fase de desgaste que amenaza con socavar la economía global. A pesar de la superioridad tecnológica de EE. UU. e Israel, Teherán ha logrado convertir el paso marítimo más importante del mundo en una ratonera estratégica basada en tres pilares: geografía militarizada, guerra económica y un cerco de minas.
1. La ‘Kill Box’: El portaaviones insumergible
Irán ha rediseñado la navegación en el Estrecho. Solo permite el paso de buques vinculados a su flota o a China, obligándolos a navegar pegados a su costa, específicamente por el canal entre las islas de Qeshm y Larak.
- Control total: Al minar el centro del canal, Irán obliga a los petroleros a entrar en su zona de «control de fuego».
- Fortalezas ocultas: La isla de Qeshm, apodada el «portaaviones insumergible», alberga búnkers y lanzaderas de drones en cuevas de sal, permitiendo a Irán atacar y reabastecerse desde su propio territorio.
- Efectividad: 16 petroleros ya han sido alcanzados por drones, sembrando un miedo que ha paralizado el tráfico comercial no autorizado.
2. El laberinto de islas y el dilema de los Marines
La confianza inicial de Donald Trump en una victoria basada puramente en tecnología y «descabezamiento» de regímenes (tras el éxito con Maduro) está mostrando grietas.
- Necesidad de tropas terrestres: Los analistas sugieren que para reabrir el Estrecho no bastan los misiles; se requeriría un desembarco anfibio de al menos 2,500 marines para tomar las islas.
- Falta de aliados: Las tensiones diplomáticas previas de Trump (aranceles y amenazas a aliados) han dejado a EE. UU. navegando prácticamente solo, sin el entusiasmo de una coalición internacional robusta.
3. El Yuan como arma: El fin del petrodólar
Quizás la trampa más profunda es la económica. Irán ha impuesto una condición humillante para permitir la salida de crudo: el pago en yuanes chinos, no en dólares.
«Si eres amigo de Trump, tu economía se hundirá; si eres enemigo, se salvará», parece ser el mensaje de Teherán.
Esta medida busca sacar el comercio energético del sistema financiero estadounidense, debilitando el monopolio del dólar y fortaleciendo un eje paralelo con Pekín.