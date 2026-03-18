En una jornada que ya es historia pura para el deporte latinoamericano, la selección de Venezuela se consagró este martes como la nueva monarca del béisbol internacional tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final de infarto disputada en el loanDepot Park de Miami. Sin embargo, la hazaña deportiva ha quedado entrelazada con la controversia geopolítica debido a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.

El «Estado 51»: La frase que encendió las redes

Horas antes de la final, y tras la victoria de Venezuela sobre Italia en semifinales, Trump utilizó su red social, Truth Social, para publicar un mensaje que ha generado una tormenta de interpretaciones.

«¡Vaya! Venezuela derrotó a Italia 4-2. Están jugando realmente bien. Últimamente le están pasando muchas cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51, alguien?«, escribió el mandatario.

Estas palabras llegan en un contexto de extrema sensibilidad, apenas meses después de que la administración Trump intensificara su presión sobre el país caribeño y en medio de un reconocimiento formal a nuevas figuras en el ejecutivo venezolano. Mientras que para algunos seguidores fue un comentario irónico sobre el éxito reciente del país, para otros sectores representa una provocación directa sobre la soberanía de la nación sudamericana.

Éxtasis Vinotinto en el diamante

En lo deportivo, Venezuela demostró que su «magia» no es cuestión de suerte, sino de talento. La final se decidió en la novena entrada:

El momento clave: Con el marcador empatado 2-2, Eugenio Suárez conectó un doblete de oro que impulsó la carrera de la victoria anotada por Javier Sanoja.

Con el marcador empatado 2-2, conectó un doblete de oro que impulsó la carrera de la victoria anotada por Javier Sanoja. El cierre: El pitcheo venezolano logró contener a una alineación de estrellas de Grandes Ligas, sellando el primer título de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

Reacciones encontradas

En Venezuela, la victoria fue recibida con una explosión de júbilo. El gobierno de Caracas decretó este miércoles como «Día de Júbilo Nacional», suspendiendo actividades laborales para permitir los festejos. No obstante, las declaraciones de Trump sobre convertir al país en el «Estado 51» han sido calificadas por analistas internacionales como un «guiño político cargado de doble lectura» que mezcla diplomacia, recursos petroleros y la narrativa de «victoria» que el republicano intenta proyectar sobre su política exterior.