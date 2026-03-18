La cadena de Mediaset intensifica la promoción de la nueva entrega del ‘reality’ de Sandra Barneda con un avance que apela a la fidelidad del espectador

Telecinco ha iniciado los preparativos para el inminente regreso de uno de sus formatos más exitosos. Tras una primera toma de contacto, la cadena de Mediaset ha distribuido un nuevo vídeo promocional de la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’, en el que se ofrecen, por vez primera, imágenes de las parejas que protagonizarán la temporada.

La pieza audiovisual, que fue presentada este martes durante la emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie, cuenta con la intervención directa de Sandra Barneda. La presentadora se dirige a la audiencia con un mensaje que subraya la esencia del programa: «Tú ya sabes de qué va esto», afirma, mientras la pantalla muestra conceptos clave como pasión, placer, juego, fuego y seducción. No obstante, Barneda puntualiza que, por encima de dichos elementos, el formato «va de amor».

Tú ya sabes de qué va esto 🫵❤️‍🔥



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones estreno muy pronto, en Telecinco pic.twitter.com/8RVBnz4X3f — Telecinco (@telecincoes) March 17, 2026

La prueba de amor más exigente

Bajo la premisa de ser «la prueba de amor más exigente de la televisión», el programa de Cuarzo Producciones se prepara para su desembarco en la parrilla «muy pronto». En este último avance se ha podido observar a cinco parejas jóvenes cuyos perfiles estéticos guardan una línea de continuidad con los participantes de años anteriores. A pesar de este primer vistazo, las identidades de los protagonistas no han sido reveladas de forma oficial, manteniendo la expectación sobre quiénes serán los encargados de poner a prueba su relación.

Calendario y estrategia de emisión

Aunque Mediaset aún no ha concretado la fecha exacta de estreno, las previsiones apuntan a que la décima edición llegará poco más de dos meses después de la conclusión de la novena. Por criterios de calendario televisivo, se estima que el lanzamiento podría producirse a más tardar el próximo mes de abril, coincidiendo con el inicio del último trimestre de la temporada tras la Semana Santa.

Desde un punto de vista estratégico, lo previsible es que el ‘reality’ ocupe el hueco de Casados a primera vista, espacio que finaliza sus emisiones el 23 de marzo. De confirmarse estos tiempos, Telecinco estrenaría dos ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ de forma prácticamente consecutiva en una misma temporada, con un margen de apenas dos o tres meses entre ambas.

Esta maniobra responde a una política de programación ya empleada por el grupo de comunicación en ocasiones anteriores para apuntalar sus índices de audiencia. Ya en sus inicios se llegaron a emitir cuatro ediciones en dos años naturales, y a principios de 2023 la distancia entre la quinta y la sexta temporada fue de apenas un mes.