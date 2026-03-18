El Juzgado de Pozuelo impone además a Telecinco la lectura del fallo en sus informativos tras el tono «ofensivo» y «grosero» empleado en ‘Sálvame’

Mediaset España ha sumado un nuevo revés en los tribunales por los contenidos de su etapa anterior. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón ha dictado una sentencia condenatoria contra la compañía por vulnerar el derecho al honor de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la célebre Mari Carmen y sus muñecos, tras su fallecimiento en junio de 2023.

El fallo, que responde a la demanda interpuesta por el hijo de la ventrílocua, Miguel Almanzor Martínez-Villaseñor, impone una indemnización de 20.000 euros por daño moral. El tribunal es tajante al calificar la entrega de Sálvame del 16 de junio de 2023 —emitida solo un día después del deceso de la artista— como un espacio que utilizó un tono «especialmente ofensivo» y «absolutamente innecesario», carente de la mínima consideración hacia la memoria de la difunta.

Kiko Matamoros, condenado por insultos

La resolución judicial no solo afecta a la matriz de Telecinco. Kiko Matamoros ha sido condenado a abonar 5.000 euros tras considerar el magistrado que incurrió en un «claro insulto» al realizar comentarios ofensivos sobre la fallecida. Por el contrario, la Justicia ha decidido absolver a María Patiño y Terelu Campos, quienes también formaban parte del proceso como demandadas.

Uno de los puntos más llamativos de la sentencia es la obligación impuesta a Telecinco de leer el fallo íntegro en sus informativos nocturnos. Al haber desaparecido Sálvame de la parrilla apenas una semana después de los hechos —su final se produjo el 23 de junio de 2023—, la cadena deberá utilizar su espacio de noticias para dar cumplimiento a la reparación pública del honor de la artista.

Un enfoque «criminológico» y sketches de «pésimo gusto»

La demanda subrayaba el tratamiento visual que el programa dio a la muerte de Mari Carmen, ocurrida tras una caída accidental en Tenerife. El juzgado critica que se utilizara una escenografía propia de reportajes policíacos, incluyendo un «croquis del cuerpo de la víctima» y efectos de sonido de sirenas, vinculando el suceso con un escenario de homicidio o asesinato de forma injustificada.

Asimismo, la sentencia analiza el polémico sketch en el que Carmen Borrego y María Patiño aparecieron caracterizadas como el pato Nicol y Doña Rogelia. Aunque el tribunal comparte la visión del Ministerio Fiscal al calificar la parodia de «grosera y sin gusto alguno», entiende que este montaje concreto no vulnera el honor, aunque sí refuerza el tono despectivo del programa.

Especial mención recibe el uso sistemático de la frase «¡Hasta luego, Mari Carmen!», popularizada por Belén Esteban. Para el magistrado, mantener esta locución sobreimpresionada en pantalla durante prácticamente toda la emisión, coincidiendo con el repentino fallecimiento de la aludida, resulta una práctica «despectiva y sin respeto alguno». El hijo de la ventrílocua ya ha confirmado que la cuantía de la indemnización será destinada íntegramente a fines sociales.