Activistas del grupo «Everyone Hates Elon» burlaron la seguridad del museo parisino para exponer la imagen del hijo de Isabel II tras su reciente detención por el caso Epstein.

París vivió este domingo una jornada de tensión e inesperado activismo en el corazón del Museo del Louvre. Miembros de la organización internacional «Everyone Hates Elon» lograron introducir y colgar una fotografía enmarcada de Andrés Mountbatten-Windsor, capturada apenas unos días antes por la agencia Reuters. La imagen muestra al expríncipe británico en el asiento trasero de un vehículo tras abandonar la comisaría el día de su arresto.

«Ahora sí que suda»: Un mensaje contra la impunidad

La intervención no fue solo un acto de presencia, sino una crítica mordaz cargada de simbolismo. Bajo el retrato, los activistas colocaron una etiqueta técnica, similar a la de las obras maestras del museo, con el título «He’s Sweating Now – 2026» (Ahora sí que suda – 2026).

El lema hace alusión directa a una polémica entrevista pasada en la que el duque de York afirmó ser incapaz de sudar, tratando de desmentir acusaciones de abuso. «El objetivo es asegurar que el mundo recuerde su caída en desgracia y exigir justicia para todas las supervivientes de Epstein», declaró un portavoz del grupo en un comunicado oficial.

Breve exposición y seguridad reforzada

La pieza improvisada permaneció expuesta durante aproximadamente 15 minutos cerca de las galerías principales antes de que el personal de seguridad del Louvre interviniera para retirarla. El incidente ha puesto en entredicho los protocolos de vigilancia del recinto más visitado del mundo.

Un cumpleaños en comisaría

Este acto de protesta se produce en un momento crítico para la monarquía británica. El pasado jueves 19 de febrero, coincidiendo con su 66º cumpleaños, el hermano del rey Carlos III fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en cargo público.

Las autoridades investigan el presunto envío de documentos gubernamentales confidenciales a Jeffrey Epstein. Aunque Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2022 con Virginia Giuffre para evitar un juicio por abusos, la policía británica ha intensificado las pesquisas, contactando incluso con sus antiguos agentes de protección para esclarecer su relación con el fallecido delincuente sexual.