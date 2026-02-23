La combinación ganadora del sorteo europeo ofrece la posibilidad de alcanzar un premio principal de 20.000 euros al mes durante tres décadas. Compruebe los números premiados y las categorías de este lunes.

El sorteo de EuroDreams, gestionado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ha celebrado este lunes, 23 de febrero de 2026, una nueva jornada de fortuna para los jugadores españoles y del resto de Europa. El evento, que tiene lugar puntualmente a las 21:00 horas, ha vuelto a poner en juego su estructura de premios en forma de pagos mensuales, consolidándose como una de las opciones más atractivas del panorama de juegos de azar desde su lanzamiento.

En esta ocasión, la participación ha englobado a los nueve países habituales que integran esta alianza europea: España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

Combinación ganadora de hoy

El resultado del sorteo de EuroDreams para este lunes es el siguiente:

• Números: 01, 07, 12, 25, 26 y 39

• ‘Sueño’ (Dream): 1

Categorías de premios y mecánica de juego

La mecánica de este sorteo destaca por su sencillez y por el carácter de sus premios mayores. El apostante debe seleccionar seis números entre el 1 y el 40, además de un número adicional denominado ‘sueño’ (o dream), que comprende una tabla del 1 al 5. El coste de cada participación es de 2,50 euros.

La estructura de premios se divide en seis categorías bien diferenciadas, que van desde la recuperación de la inversión hasta cifras que cambian el futuro financiero del agraciado:

• Primera categoría: La «joya de la corona», consistente en 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7.200.000 euros).

• Segunda categoría: Un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros en total).

• Categorías inferiores: Premios fijos de 120 euros, 40 euros y 5 euros.

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (2,50 euros).

Esta publicación tiene carácter meramente informativo. No nos responsabilizamos de posibles errores u omisiones en los datos ofrecidos. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.