La combinación ganadora del primer sorteo de la semana de la Bonoloto ya ha sido desvelada. Compruebe los números premiados y el resultado del complementario y el reintegro de este lunes.

El sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor tradición y arraigo en España, ha celebrado hoy, lunes 23 de febrero de 2026, una nueva jornada de premios bajo la regulación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Desde su creación en febrero de 1988, este sorteo se ha mantenido como una de las opciones preferidas por los jugadores debido a su sencillez y a que destina el 55% de su recaudación a premios.

Combinación ganadora de hoy

Los números agraciados en el sorteo de este lunes son los siguientes:

• Números: 01, 04, 26, 31, 33 y 39

• Complementario: 9

• Reintegro: 7

Cómo se juega y modalidades de participación

La mecánica de la Bonoloto permite diversas estrategias para los participantes. En la apuesta simple, el jugador puede completar de 1 a 8 apuestas por boleto, seleccionando 6 números en cada una de ellas. Para quienes buscan aumentar sus probabilidades, existe la apuesta múltiple, que permite marcar hasta un máximo de 11 números en un mismo bloque, si bien el coste del boleto asciende proporcionalmente al número de combinaciones generadas.

Asimismo, el sistema ofrece flexibilidad en cuanto a la duración de la apuesta:

• Sorteo diario: Para participar exclusivamente en la jornada de hoy.

• Sorteo semanal: Permite jugar a los seis sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación, siempre que el boleto se valide antes del inicio del primer sorteo en el que se desea participar.

Esta información tiene carácter provisional. Ante cualquier duda, se recomienda consultar la lista oficial de premios en los puntos de venta autorizados o en la web de Loterías y Apuestas del Estado, único organismo que garantiza la validez de los resultados.

