La AD Ceuta FC ha puesto a la venta las entradas para el partido que disputará este viernes frente al Granada en el estadio Alfonso Murube, correspondiente a la jornada 27 del campeonato. La información ha sido publicada por el diario El Faro de Ceuta, que detalla los precios y el sistema de adquisición de localidades para el encuentro.

El choque se jugará a partir de las 20:30 horas y supone el regreso del conjunto caballa a su estadio tras casi un mes sin competir en casa. El club confía en que la afición responda y llene las gradas en un compromiso importante dentro del calendario, donde el apoyo del público puede resultar decisivo.

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de la entidad. Los precios fijados son de 25 euros en la zona de Gol, 30 euros en Preferencia y 40 euros en Tribuna. Desde el club se recomienda a los aficionados adquirirlas con antelación para evitar colas y asegurar su presencia en el encuentro.

Asimismo, la AD Ceuta FC vuelve a activar el sistema de liberación de asiento para abonados. Aquellos socios que no puedan acudir al partido podrán ceder su localidad de forma temporal para que otro aficionado la utilice, una medida destinada a mejorar la asistencia y el ambiente en el Alfonso Murube. Este trámite puede gestionarse a través de la web oficial del club.

El equipo caballa afronta este duelo con la intención de hacerse fuerte en casa y recuperar sensaciones tras los últimos resultados a domicilio. El encuentro ante el Granada se presenta como una cita atractiva para la afición, que espera responder y convertir el estadio en un apoyo clave para el conjunto ceutí.