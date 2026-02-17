Cinco jóvenes han muerto y otras cinco personas han resultado heridas de carácter leve en un incendio declarado la noche del lunes en un bloque de pisos de Manlleu, en la provincia de Barcelona, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Las víctimas mortales son cinco adolescentes cuya identificación completa se está realizando este martes por la mañana. Algunos de los cuerpos presentaban un alto grado de calcinación, lo que ha dificultado las labores de reconocimiento, aunque se tiene la certeza de que todos eran jóvenes y algunos podrían ser menores de edad.

El Sistema de Emergencias Médicas movilizó once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico. Cinco personas resultaron heridas leves: cuatro fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que una quinta rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

Un trastero usado como punto de encuentro

El incendio se produjo en la zona de trasteros de la azotea de un edificio de cinco plantas situado en la calle Montseny. Según las primeras investigaciones, el espacio se utilizaba como lugar de reunión y no estaba habilitado como vivienda, como se pensó inicialmente.

El aviso se recibió a las 21:10 horas, cuando varios vecinos alertaron al teléfono de emergencias 112 por la presencia de humo en la escalera y un fuego en la parte superior del inmueble. Los bomberos activaron 13 dotaciones y, a su llegada, el edificio ya había sido desalojado por los residentes.

El fuego quedó extinguido a las 21:41 horas. Durante las tareas de inspección se localizó a la primera víctima en parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, en el trastero, se hallaron los otros cuatro cuerpos.

La investigación para esclarecer las causas del siniestro está en manos de los Mossos d’Esquadra, con apoyo de la policía local.

Conmoción institucional y luto oficial

La consellera de Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para trasladar su apoyo al alcalde, Arnau Rovira. El presidente catalán, Salvador Illa, expresó su consternación y envió condolencias a familiares y amigos de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio este martes a las 19:00 horas frente al consistorio. Asimismo, tres familias afectadas por el incendio han sido realojadas provisionalmente en un hotel de la localidad.