El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) ha publicado este martes los resultados provisionales de la convocatoria de empleo de la empresa municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial (Amgevicesa) para distintas categorías profesionales. La información ha sido adelantada por el diario El Faro de Ceuta, que detalla los avances del proceso selectivo correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2024.

Las listas provisionales afectan a las categorías de auxiliar administrativo, conductor-perceptor, mecánico, auxiliar de servicios-control y taquillero. Los aspirantes disponen ahora de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación oficial, para presentar alegaciones si detectan errores en la baremación de méritos.

El proceso, basado en el sistema de concurso-oposición y centrado en la promoción interna, busca consolidar la plantilla de la empresa municipal y reconocer la trayectoria profesional de sus trabajadores. La fase de concurso, cuyas valoraciones se han hecho públicas, analiza la experiencia laboral, la formación específica y la titulación académica de los candidatos.

En cuanto al número de plazas, se ofertan tres para auxiliar administrativo, ocho para conductor-perceptor, dos para mecánico, dieciocho para auxiliar de servicios-control y cinco para taquillero. La categoría con mayor volumen de vacantes es la de auxiliar de servicios-control, mientras que la de conductor-perceptor también concentra un número relevante de puestos.

Según se recoge en la resolución, el tribunal calificador ha revisado los expedientes presentados en plazo y solo ha valorado los méritos debidamente acreditados. No obstante, estos listados tienen carácter provisional, por lo que los participantes pueden reclamar si consideran que falta algún mérito o existe un error en la puntuación asignada.

Desde Amgevicesa se ha habilitado un canal específico para la presentación de alegaciones, que pueden remitirse mediante el formulario oficial disponible en la web de la empresa o por los canales administrativos establecidos. Tras la resolución de estas reclamaciones, se publicarán las listas definitivas y se avanzará hacia la fase de oposición del proceso selectivo.

La publicación de estos resultados supone un paso relevante en el desarrollo de la OPE de 2024 y mantiene la atención de los trabajadores que aspiran a promocionar dentro de la empresa municipal. La sociedad informará próximamente sobre los siguientes pasos y fechas de las pruebas correspondientes.