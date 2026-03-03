El actor Adrián Rodríguez, recordado por sus papeles generacionales como ‘DVD’ en Los Serrano o David en Física o Química, ha reaparecido públicamente tras recibir el alta en un centro de desintoxicación. En una valiente y sincera entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, el intérprete ha detallado el proceso que lo ha llevado a alejarse de las adicciones y su firme intención de retomar su carrera actoral.

Un proceso de tres años y el «clic» definitivo

Tras años de lucha contra la adicción a las drogas, una etapa en la que incluso recurrió a plataformas como OnlyFans para subsistir económicamente, Adrián asegura haber encontrado la luz. Aunque recibió el alta hace apenas una semana y media, el actor reconoce que este proceso de recuperación se ha extendido durante los últimos tres años, marcados por altibajos.

«Las recaídas me están enseñando aún más donde no quiero volver. Esta última ha sido como un ‘clic’. Me he dado cuenta de que al único que fallo es a mí mismo».

A pesar de que el equipo médico del centro consideraba que era pronto para el alta, Adrián defendió en Antena 3 la necesidad de salir de la «burbuja» de la clínica para aplicar la teoría en la vida real. Actualmente, reside en Barcelona bajo el cuidado y protección de un amigo cercano.

El origen del problema: La gestión de la fama

Adrián se sinceró con Sonsoles Ónega sobre el momento en el que tocó fondo: tras su salida de ‘Supervivientes 2018’. Para el actor, el éxito temprano y la sobreexposición mediática fueron detonantes que no supo gestionar emocionalmente.

La adicción como refugio: «El mundo de la adicción es la falta de gestionar tus emociones. Entras en un bucle porque no te gusta lo que ves ni quién eres», confesó.

El objetivo actual: El actor sigue en tratamiento ambulatorio y tiene un proyecto de vida claro: volver a actuar.

Un emotivo reencuentro familiar

Uno de los momentos más lacrimógenos de la tarde fue la sorpresa de su padre, Antonio Rodríguez, quien intervino por videollamada. A pesar del distanciamiento físico provocado por la situación de los últimos meses, el vínculo entre ambos permanece intacto.

El actor despidió su intervención con un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares, insistiendo en que «se puede salir» y que su prioridad absoluta ahora es aprender a quererse y priorizarse.