La alfombra roja de los Premios Goya, celebrada el pasado sábado en Barcelona, sigue generando réplicas fuera del ámbito cinematográfico. La actriz y humorista Sílvia Abril se ha convertido en el centro de las críticas de diversas asociaciones ultracatólicas tras cuestionar el papel de la Iglesia y el interés de los jóvenes por la fe cristiana.

«Menudo chiringuito»: Las palabras de la discordia

Durante la previa de la gala, Abril fue preguntada por sus películas favoritas. Aunque elogió la calidad de Los domingos (de Alauda Ruiz de Azúa), cuya trama gira en torno a una joven que decide entrar en un convento, la cómica se mostró muy crítica con el trasfondo religioso:

«Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, ¡se acabó! Vayan saliendo«, sentenció Abril.

HazteOir, Abogados Cristianos y Universitarios Católicos responden

La reacción de los sectores más conservadores no se ha hecho esperar, utilizando las redes sociales para atacar tanto a la actriz como al modelo de financiación del cine español:

Universitarios Católicos: Han sido los más tajantes al responder a la alusión del «chiringuito». «Para chiringuito, el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia Católica», publicaron.

La asociación vinculó sus críticas con el reciente ‘Rosario por la Juventud’ celebrado en Madrid. «A Silvia Abril parece molestarle que los jóvenes se acerquen al Señor. «, ironizaron. Abogados Cristianos: Han compartido un vídeo denunciando lo que consideran una «vejación contra los católicos» motivada, según ellos, por una «falta de talento y méritos» para hacerse notar.

Jaime Lorente sale en su defensa

En medio del aluvión de críticas, el actor Jaime Lorente ha publicado un vídeo en Instagram para rebajar la tensión. Lorente, que se ha declarado cristiano públicamente en varias ocasiones, ha defendido la libertad de expresión de su compañera: «Se debería poder compartir opiniones y creencias sin recibir una cantidad de odio brutal», ha lamentado el protagonista de El Cid.