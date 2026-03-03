La que fuera la estrella de Gandía Shore y GH VIP, Ylenia Padilla, ha vuelto a sacudir las redes sociales. Tras anunciarse su regreso mediático en el nuevo reality de YouTube, La cárcel de los gemelos, la de Benidorm ha cancelado su participación de forma abrupta, denunciando públicamente supuestas irregularidades por parte de la organización Zona Gemelos.

De «motivos personales» a la denuncia pública

Aunque inicialmente se alegaron «motivos personales de fuerza mayor» para justificar su ausencia en el formato que se estrenará a mediados de marzo, Ylenia no tardó en utilizar su cuenta de Instagram para desmentir la versión oficial y cargar contra los responsables del programa.

«No voy a ir al programa de YouTube porque no hemos llegado a un acuerdo en las condiciones. Cuando la gente es poco seria pasan estas cosas. La verdad os la contaré pronto», afirmaba la joven, sugiriendo que la organización mintió sobre los motivos de su baja.

Acusaciones de irregularidades y contratos «ridículos»

Ylenia ha abierto la caja de Pandora al señalar la falta de profesionalidad en la gestión del reality. Según su testimonio, Zona Gemelos anunció su participación sin tener un contrato firmado:

Falta de acuerdos: La influencer asegura que solo al leer el contrato final, al que calificó de «ridículo y abusivo» , decidió rechazar la oferta.

Supuestas malas praxis: Padilla ha puesto en duda los métodos de financiación y pago de estos espacios de entretenimiento en internet.

Ataque a Frank Cuesta: En un arrebato en X (antes Twitter), Ylenia salpicó incluso a su que fuera compañero de programa, preguntándose públicamente: «¿Cuánto de lo que cobrará Frank será de forma legal?».

Desaparición de las redes sociales

Como ya ha ocurrido en episodios anteriores de su carrera, tras lanzar estas duras acusaciones y generar un gran revuelo, Ylenia optó por dar de baja su cuenta de X. No obstante, dejó claro que su intención es seguir desvelando detalles sobre las supuestas irregularidades del proyecto «donde y cuando ella considere».

Por el momento, Los Gemelos no han emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones de «contratos abusivos» e «imagen ensuciada». La polémica está servida en lo que prometía ser el regreso más esperado de la televisión digital.