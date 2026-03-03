La Audiencia de Madrid ordena investigar al jefe de gabinete de Ayuso tras haber filtrado presuntamente datos personales y fotografías de dos redactores que investigaban el entorno de la presidenta.

Giro judicial en el entorno de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado este martes 3 de marzo la reapertura de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para investigar si incurrió en un delito de revelación de secretos.

La Sección Quinta de la Audiencia ha revocado el archivo que dictó hace casi un año el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, obligando ahora a la jueza titular a admitir a trámite tanto la denuncia del PSOE como la querella presentada por los dos periodistas afectados del diario El País.

Los hechos: Identificación policial y chats de difusión

El caso se remonta a la difusión de datos sensibles de dos periodistas que se encontraban realizando labores de investigación sobre el entorno de la presidenta regional. Según la denuncia, Rodríguez habría enviado a un chat grupal:

Los nombres y apellidos de los redactores. Una fotografía de los mismos. Información derivada de una identificación policial previa.

Los magistrados de la Audiencia son contundentes en su auto, señalando que es «pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos».

El derecho a la información frente al poder

La decisión judicial supone un varapalo para la defensa de Rodríguez, que había logrado cerrar el caso en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que existen indicios suficientes para investigar si el jefe de gabinete utilizó información de acceso restringido para señalar o amedrentar a profesionales de la información.

El tribunal subraya que el hecho de que los periodistas hubieran sido identificados por la Policía no otorga libertad a un cargo público para difundir su identidad y su imagen de forma privada o pública con el fin de desacreditarlos o exponerlos.