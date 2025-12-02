El ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pasado de su puesto de privilegio en primera fila al escaño 97 en la última fila, compensando la pérdida de salario con una portavocía en comisiones que le reporta un plus mensual.

El Partido Popular (PP) ha decidido otorgar un perfil bajo al ya expresidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, con la reubicación de su escaño en las Corts Valencianes. Este movimiento se produce justo después de que el PP registrara una propuesta para otorgarle una portavocía en una comisión, que conlleva un suplemento salarial.

Mazón, que había manifestado públicamente su deseo de mantenerse en un segundo plano tras la investidura de su sucesor, Juan Francisco Pérez Llorca, ha visto su nueva ubicación en el parlamento como una confirmación de esa voluntad.

De la primera fila a la última

Mientras Pérez Llorca accedió al hemiciclo acompañado del secretario general del PP, Miguel Tellado, y de la alcaldesa de València, María José Catalá, Mazón hizo su aparición por otra puerta. La expectación por su nuevo asiento se resolvió al ocupar un escaño en lo que se conoce coloquialmente como el ‘gallinero’, específicamente el número 97, en la última fila y flanqueado a su derecha por los diputados de Vox.

Una vez en su nuevo sillón, numerosos diputados tanto del PP como de Vox se acercaron a conversar con él, aunque la ubicación marca su nuevo rol como diputado raso, lejos del protagonismo institucional que tenía como jefe del ejecutivo.

Compensación salarial por portavocía

Pese a su menor protagonismo en el hemiciclo, el grupo parlamentario popular ha asegurado un complemento económico para el expresidente. El PP registró una propuesta para modificar los integrantes de diferentes comisiones en las Corts.

La propuesta designa a Mazón como miembro de la Comisión de Reglamento de las Corts en sustitución de Eduardo Dolón. Formar parte de estas comisiones como portavoz reportó en 2024 a los diputados un suplemento de 634,77 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 8.879 euros brutos al año.

Este plus salarial ayuda a compensar la merma en los ingresos de Mazón tras dejar la presidencia. Su sueldo como diputado raso, con complementos incluidos, se sitúa en unos 62.000 euros brutos al año, una cantidad inferior a los cerca de 91.000 euros brutos anuales que percibía como presidente de la Generalitat.