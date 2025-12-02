El Consejo de Ministros ha validado un Real Decreto Ley que aplica la subida del 2,5% de 2025 de forma retroactiva, parte de un acuerdo con UGT, CSIF y CCOO que elevará el salario un 11% hasta 2028.
El Gobierno de España ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que desarrolla una parte del acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. El pacto busca elevar el salario de los funcionarios al menos un 11% (11,4% con efecto acumulativo) durante el periodo 2025-2028.
Esta medida beneficiará a alrededor de 3,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones (central, regional y municipal). Según el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el acuerdo es «excelente» y revierte los recortes previos, garantizando el poder adquisitivo.
Calendario de subidas salariales
El decreto aprobado formaliza el incremento salarial para los dos primeros años del acuerdo:
|Año
|Subida Base Aprobada
|Condicional Adicional
|2025
|2,5%
|Se abona en la nómina de diciembre con carácter retroactivo.
|2026
|1,5%
|0,5% adicional si la inflación supera el 1,5%.
Las subidas futuras ya pactadas, pendientes de aprobación por el Gobierno mediante Presupuestos Generales del Estado (PGE) o Real Decreto, son:
- 2027: 4,5% de incremento.
- 2028: 2% de incremento.
Impacto en el salario promedio
El sueldo promedio de los empleados públicos, que actualmente es de unos 45.600 euros brutos al año, experimentará un incremento significativo al final del periodo.
El incremento acumulado total hasta 2028 se estima en 5.215 euros brutos anuales, lo que situará el sueldo promedio del sector público por encima de los 50.000 euros brutos al año (50.815 euros).
El desglose del incremento en euros para un salario promedio es el siguiente:
- 2025: Subida anual de 1.140 euros.
- 2026: Alza de 934 euros (incluyendo el 0,5% condicional).
- 2027: El aumento más cuantioso, de 2.145 euros anuales.
- 2028: Alza de 996 euros.
Otros compromisos pendientes
Más allá de las retribuciones, el acuerdo incluye otros compromisos relevantes por parte de Función Pública que están pendientes de desarrollo, como:
- Eliminar las tasas de reposición que limitan las plazas.
- Acortar la resolución de las ofertas de empleo público a un máximo de un año.
- Reforzar las plantillas de atención al público.
- Mejorar la promoción interna y la movilidad del personal.