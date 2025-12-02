El Consejo de Ministros ha validado un Real Decreto Ley que aplica la subida del 2,5% de 2025 de forma retroactiva, parte de un acuerdo con UGT, CSIF y CCOO que elevará el salario un 11% hasta 2028.

El Gobierno de España ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que desarrolla una parte del acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. El pacto busca elevar el salario de los funcionarios al menos un 11% (11,4% con efecto acumulativo) durante el periodo 2025-2028.

Esta medida beneficiará a alrededor de 3,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones (central, regional y municipal). Según el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el acuerdo es «excelente» y revierte los recortes previos, garantizando el poder adquisitivo.

Calendario de subidas salariales

El decreto aprobado formaliza el incremento salarial para los dos primeros años del acuerdo:

Año Subida Base Aprobada Condicional Adicional 2025 2,5% Se abona en la nómina de diciembre con carácter retroactivo. 2026 1,5% 0,5% adicional si la inflación supera el 1,5%.

Las subidas futuras ya pactadas, pendientes de aprobación por el Gobierno mediante Presupuestos Generales del Estado (PGE) o Real Decreto, son:

2027: 4,5% de incremento.

de incremento. 2028: 2% de incremento.

Impacto en el salario promedio

El sueldo promedio de los empleados públicos, que actualmente es de unos 45.600 euros brutos al año, experimentará un incremento significativo al final del periodo.

El incremento acumulado total hasta 2028 se estima en 5.215 euros brutos anuales, lo que situará el sueldo promedio del sector público por encima de los 50.000 euros brutos al año (50.815 euros).

El desglose del incremento en euros para un salario promedio es el siguiente:

2025: Subida anual de 1.140 euros .

Subida anual de . 2026: Alza de 934 euros (incluyendo el 0,5% condicional).

Alza de (incluyendo el 0,5% condicional). 2027: El aumento más cuantioso, de 2.145 euros anuales .

El aumento más cuantioso, de . 2028: Alza de 996 euros.

Otros compromisos pendientes

Más allá de las retribuciones, el acuerdo incluye otros compromisos relevantes por parte de Función Pública que están pendientes de desarrollo, como: