Un joven ha sido detenido en el lado marroquí de la frontera que separa Ceuta de Marruecos, en la zona conocida como Bab Sebta, después de que las autoridades localizaran en su vehículo 12 kilos de cocaína ocultos en distintos compartimentos.

La operación fue llevada a cabo por agentes de la Policía de Marruecos con la colaboración de funcionarios de Aduanas, durante un control rutinario destinado a la prevención de la entrada de estupefacientes en el país, especialmente pastillas y cocaína, que son las sustancias que con mayor frecuencia se intenta introducir por este paso.

El detenido conducía un coche con matrícula española y procedía de Ceuta. Tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes encontraron varios paquetes de cocaína perfectamente escondidos en huecos preparados al efecto. Una vez extraída la sustancia, se procedió a su pesaje, que confirmó un total de 12 kilogramos.

Se trata de una de las intervenciones más relevantes registradas en este punto fronterizo en los últimos tiempos, no solo por la naturaleza de la droga incautada —cocaína—, sino también por la cantidad intervenida, ya que lo más habitual es la detección de hachís.

El joven fue puesto inmediatamente bajo custodia policial y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras que el vehículo y la droga fueron incautados como parte de la investigación judicial abierta.

Las autoridades marroquíes han iniciado ahora las investigaciones para determinar si el arrestado podría estar vinculado a una red más amplia de tráfico de estupefacientes. Cabe recordar que la última actuación de relevancia tuvo lugar el pasado verano, cuando fue detenida una mujer de Ceuta con 5 kilos de cocaína en circunstancias similares.