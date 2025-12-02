El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano justifica la medida, que afecta a nueve aerolíneas en total, alegando que se sumaron a «acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos«.

El gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones de vuelo a las aerolíneas españolas Plus Ultra y Air Europa. Esta acción se produce cinco días después de que la medida se aplicara a otras siete compañías, incluida Iberia, como respuesta a la cancelación de sus vuelos al país.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela justificó la revocación argumentando que las aerolíneas se sumaron a acciones de «terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de los Estados Unidos«. El INAC sostiene que la suspensión unilateral de operaciones se basó en un Notam (aviso al personal de aviación) emitido por una Autoridad Aeronáutica «sin competencia en la FIR Maiquetía«, el área de espacio aéreo que controla la torre de control de Caracas.

Listado de aerolíneas afectadas

La decisión del gobierno venezolano se aplica a un total de nueve aerolíneas que habían suspendido sus operaciones siguiendo las recomendaciones de autoridades aéreas internacionales.

El listado completo de compañías cuya licencia se ha revocado incluye:

Iberia

TAP Air Portugal

Turkish Airlines

Avianca

Latam Airlines Colombia

La brasileña GOL

Plus Ultra

Air Europa

Recomendaciones de seguridad internacional

Las aerolíneas afectadas suspendieron sus operaciones después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una alerta para que las compañías aéreas «extremen la precaución al operar» en el área de Maiquetía debido al «deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores».

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) también ha recomendado no volar al país hasta el próximo 31 de diciembre.

En el momento de la revocación, Plus Ultra había cancelado sus vuelos hasta el 8 de diciembre, mientras que Air Europa los había suspendido hasta el 12 de diciembre.