La Fiscalía Europea confirma tres arrestos en una investigación sobre malversación de fondos para jóvenes diplomáticos, que incluye registros en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Colegio de Europa.

La exvicepresidenta de la Comisión Europea (CE), exjefa de la diplomacia comunitaria y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en Bélgica en el marco de una investigación por presunto fraude relacionado con una formación financiada por la Unión Europea (UE) para jóvenes diplomáticos. La Fiscalía Europea confirmó los arrestos este martes, junto a otras dos detenciones.

La policía belga ha llevado a cabo una redada en varias localizaciones de Bélgica a lo largo de la mañana, incluyendo las sedes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el Colegio de Europa en Brujas (dirigido por Mogherini) y varios domicilios particulares. Los agentes han incautado documentación y han contado con la participación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Malversación y posible revelación de secretos

Los arrestos y registros se enmarcan en un caso de supuesta malversación de fondos públicos europeos durante el periodo 2021-2022. Según el portal Euractiv, los hechos investigados se centran en la licitación pública para financiar la nueva Academia Diplomática de la UE, un programa anual de formación para diplomáticos europeos.

La Fiscalía Europea mantiene «fuertes sospechas» de que el Colegio de Europa y sus representantes tenían conocimiento previo de la licitación. En este sentido, se investiga si pudo haberse revelado información confidencial para favorecer a uno de los candidatos que participaba en el proceso.

Los hechos investigados «podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional», además de una posible infracción del artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal.

Implicaciones y levantamiento de inmunidad

La portavoz comunitaria, Anitta Hipper, confirmó los registros en la sede del SEAE (actualmente dirigido por Kaja Kallas) y precisó que la investigación tiene que ver con «actividades» llevadas a cabo en el «mandato previo». Esta precisión hace referencia al periodo en el que el español Josep Borrell estaba al frente del servicio diplomático, aunque Mogherini fue vicepresidenta de la CE entre 2014 y 2019.

La Fiscalía Europea detalló que se ha tenido que levantar la inmunidad de «varios sospechosos» para llevar a cabo la operación, que se realizó con la aprobación de un juez de instrucción. Estos registros constituyen el último gran escándalo que afecta a las instituciones de la UE tras el Qatargate.