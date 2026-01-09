Tras un inicio de año centrado en el trabajo, este 9 de enero de 2026 es el momento ideal para empezar a planificar el descanso. Aunque el primer festivo nacional se hará esperar hasta la primavera, el calendario de este año ofrece oportunidades estratégicas para convertir 12 días de vacaciones en 34 días de ocio.

Aquí tienes el desglose de los puentes y el «truco» para estirar tus días libres al máximo.

Los 6 Puentes Nacionales de 2026

Este año destaca por tener seis puentes de al menos tres días que afectan a todo el territorio:

1. Semana Santa (Abril): Del viernes 3 al domingo 5 (o lunes 6 en comunidades como Cataluña, C. Valenciana o País Vasco).

2. Día del Trabajador (1 de mayo): Cae en viernes, permitiendo 3 días seguidos.

3. Fiesta Nacional (12 de octubre): Cae en lunes, ofreciendo otro puente de 3 días.

4. Todos los Santos (2 de noviembre): Se traslada al lunes, sumando 3 días de descanso.

5. Diciembre (7 y 8 de diciembre): El lunes 7 (traslado de la Constitución) y el martes 8 (Inmaculada) crean un macropuente de 4 días.

6. Navidad y Año Nuevo: Ambos caen en viernes, cerrando el año con dos fines de semana largos consecutivos.

Nota: El 15 de agosto (Asunción) cae en sábado, por lo que se «pierde» como festivo adicional para la mayoría de trabajadores.

Estrategia: 34 días libres con solo 12 de vacaciones

Para lograr este ambicioso objetivo, los expertos en Recursos Humanos sugieren tres periodos clave para solicitar tus días en la empresa:

1. Operación Primavera (9 días libres)

• Fechas: Semana Santa.

• Días a pedir: Lunes 30 y martes 31 de marzo.

• Resultado: Sumando el fin de semana previo y los festivos de abril, logras 9 días seguidos gastando solo 2.

2. Puente de Mayo extendido (9 días libres)

• Fechas: Finales de abril y 1 de mayo.

• Días a pedir: 27, 28, 29 y 30 de abril.

• Resultado: Aprovechando que el 1 de mayo es viernes, consigues otros 9 días de vacaciones gastando 4.

3. El «Combo» de Navidad (12 días libres)

• Fechas: Del 25 de diciembre al 6 de enero de 2027.

• Días a pedir: 21, 22, 23, 24*, 28, 29, 30 y 31* de diciembre.

• Resultado: Al caer los festivos en viernes, con unos 6 días de vacaciones (dependiendo de si tu empresa da libre el 24 y el 31), puedes disfrutar de 12 días de descanso total para cerrar el año.

El caso especial de Madrid

Los madrileños tienen una oportunidad extra el 15 de mayo (San Isidro), que cae en viernes, permitiendo 3 días de descanso. Sin embargo, el habitual puente de mayo será más corto este año, ya que el 2 de mayo cae en sábado y no se traslada.