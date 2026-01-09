La lucha contra el fraude audiovisual ha vivido un capítulo clave este viernes, 9 de enero de 2026. La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Italia (AGCOM) ha impuesto una sanción histórica de más de 14 millones de euros a la empresa tecnológica estadounidense Cloudflare. La multa responde a la violación sistemática de las normativas antipiratería y al incumplimiento de las órdenes de bloqueo de contenido ilegal.

Esta decisión ha sido celebrada por LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, ha vuelto a señalar a la compañía como un actor determinante en la distribución de fútbol pirata a nivel global.

Las claves de la sanción en Italia

La resolución de la AGCOM es el resultado de un proceso iniciado en febrero de 2025 tras constatar que Cloudflare ignoró las órdenes de desactivar el acceso a contenidos protegidos.

• Incumplimiento del ‘Piracy Shield’: La plataforma italiana de bloqueo en tiempo real reportó numerosas direcciones IP y dominios ilícitos que Cloudflare se negó a enrutar o bloquear.

• Cuantía de la multa: La sanción equivale al 1% del volumen de negocios global de la empresa. Según la ley italiana, este tipo de infracciones pueden alcanzar hasta el 2% de la facturación anual.

• Argumento regulador: La autoridad afirma que, incluso tras ser notificada formalmente, la tecnológica continuó permitiendo que su infraestructura fuera utilizada para la difusión de contenido ilegal.

Javier Tebas: «Cloudflare protege y monetiza la piratería»

Desde España, LaLiga ha reforzado sus ataques contra la tecnológica. La patronal del fútbol español, que gestiona derechos audiovisuales por valor de más de 6.000 millones de euros, considera que la infraestructura de Cloudflare es el «escudo digital» de las redes criminales.

• Impacto en España: Tebas asegura que más del 35% de la piratería del fútbol español se distribuye a través de los servidores de esta empresa, a pesar de las miles de notificaciones enviadas.

• Acusación de lucro: El presidente de LaLiga sostiene que no es un problema técnico, sino comercial: «Es una empresa que prioriza sus ganancias sobre la ley y la sostenibilidad de la industria deportiva».

• Ocultación de IP: Una de las tácticas denunciadas es el uso de IPs compartidas, donde Cloudflare mezcla contenido legal e ilegal bajo una misma dirección, dificultando los bloqueos sin afectar a clientes legítimos.

¿Qué significa esto para el usuario?

Esta sanción marca un precedente en Europa. La presión judicial sobre los intermediarios tecnológicos (como Cloudflare, Google o Apple) se está intensificando este 2026. Para el espectador, esto se traducirá en:

1. Bloqueos más rápidos: Las plataformas como Piracy Shield ganan fuerza legal para obligar a las tecnológicas a actuar en minutos.

2. Inestabilidad de las señales ilegales: El uso de infraestructuras de prestigio para camuflar piratería será cada vez más difícil y costoso para las mafias.