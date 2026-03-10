La Eurocámara castiga al eurodiputado con la pérdida de más de 3.500 euros en dietas y la prohibición de intervenir en los debates durante cuatro días. La presidenta Roberta Metsola advierte: «No se puede grabar en el hemiciclo para dañar la reputación de la institución».

El líder de la formación «Se Acabó la Fiesta» (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha vuelto a ser objeto de medidas disciplinarias en el Parlamento Europeo. La presidenta de la institución, Roberta Metsola, ha anunciado este martes una sanción firme contra el eurodiputado español tras confirmar que vulneró las normas de conducta del hemiciclo al grabar y difundir contenido con intención de menoscabar a otros parlamentarios.

El origen del castigo: Un vídeo a López Aguilar

La sanción se produce después de que Alvise Pérez grabara sin consentimiento al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar durante una sesión plenaria. Posteriormente, Pérez difundió las imágenes en sus redes sociales acompañadas de comentarios en los que acusaba a López Aguilar de «abroncar» a una asistente con «violentos aspavientos», una interpretación que la Eurocámara ha calificado como despectiva y perjudicial para la dignidad del Parlamento.

Metsola ha sido contundente: las normas prohíben taxativamente grabar dentro del hemiciclo si el objetivo es difundir contenido que dañe la reputación de los miembros o de la propia Cámara.

Sanción económica y «silencio» forzado

El castigo impuesto a Pérez se divide en dos vertientes:

Sanción económica: Se le retira el derecho a percibir la dieta diaria durante 10 días, lo que supone una pérdida directa de 3.590 euros. Suspensión parlamentaria: El eurodiputado no podrá participar en los debates ni intervenir en el pleno durante cuatro jornadas. Aunque mantiene su derecho al voto, tendrá vetada la palabra y la presencia física en los debates de esas sesiones.

Pérez intentó recurrir la sanción internamente, pero la Mesa del Parlamento confirmó la decisión este lunes. No ha sido el único caso; las eurodiputadas francesas Leïla Chaibi y Rima Hassan también han recibido sanciones similares en esta misma sesión por usos inapropiados de grabaciones en redes sociales.