Un informe policial que incluye audios del excomisario José Villarejo y María Dolores de Cospedal ha revelado nuevos detalles sobre la ‘Operación Cataluña’ y la ‘Operación Kitchen’. En las grabaciones, que el PSOE denuncia que el juez ha mantenido ocultas durante dos años, la ex ‘número dos’ del PP y el comisario hablan de pagos con fondos reservados a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola («Vicky cobra de la Policía») y de la destrucción de pruebas contra el partido.

La polémica gira en torno a un informe de la Policía que la Audiencia Nacional habría mantenido en «una caja fuerte» durante dos años. Estos audios, grabados cerca del 1 de octubre, implican directamente a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en las supuestas guerras sucias del Gobierno de Mariano Rajoy.

Implicación en la ‘Operación Cataluña’

Los audios vinculan a Cospedal con la ‘Operación Cataluña’, la supuesta trama para desprestigiar a líderes independentistas. En una conversación entre Cospedal y Villarejo, se habla de la infiltración en los Mossos d’Esquadra y de pagos con fondos reservados a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, mencionando explícitamente que «Vicky cobra de la Policía».

Maniobras en la ‘Operación Kitchen’

El informe también refuerza la implicación de Cospedal en la ‘Operación Kitchen’, la trama para destruir las pruebas de la contabilidad B del PP en manos de su extesorero, Luis Bárcenas.

La «libretita»: Los audios recogen cómo Cospedal pedía a Villarejo que maniobrara para que no salieran a la luz los conocidos como «papeles de Bárcenas» o la «libretita». «Sería mejor poderlo parar» , le comentaba a Villarejo, quien respondía que estaría «al loro».

Los audios recogen cómo Cospedal pedía a Villarejo que maniobrara para que no salieran a la luz los conocidos como «papeles de Bárcenas» o la «libretita». , le comentaba a Villarejo, quien respondía que estaría «al loro». «Laminar al cabrón»: En las grabaciones, Cospedal y Villarejo hablan de laminar al «cabrón» de Bárcenas , ante lo cual la ex secretaria general aseguraba: «Yo lo tengo más claro que el agua» .

En las grabaciones, Cospedal y Villarejo hablan de laminar al , ante lo cual la ex secretaria general aseguraba: . Rajoy y la «limpieza»: Villarejo traslada a Cospedal que espera que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le hubiera entregado documentación comprometida al presidente, Mariano Rajoy. Cospedal responde que así fue: «Yo sé que antes se habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía. Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».

Denuncia del PSOE por el retraso judicial

El PSOE ha denunciado que el juez haya tenido el material guardado durante dos años, calificándolo de «artimaña procesal» y de «una verdadera ‘Operación salvar a Cospedal'».

Esta denuncia se produce a pesar de que Cospedal ya declaró como imputada en 2021 por el caso Kitchen. El archivo de la causa por el juez Manuel García-Castellón un mes después de su declaración es visto por los socialistas como una maniobra para protegerla. Ante las nuevas pruebas, el PSOE ha pedido que se impute de nuevo a Cospedal.