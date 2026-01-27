El mercado laboral español cerró 2025 con cifras históricas. La tasa de paro cayó hasta el 9,9%, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2008, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso se produce tras la creación de 605.400 nuevos puestos de trabajo a lo largo del año, lo que eleva el número total de ocupados hasta los 22,46 millones, un nuevo récord.

El número de personas desempleadas se redujo en 118.400 respecto al año anterior, hasta situarse en 2,48 millones, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis financiera. No obstante, la caída del paro es más moderada que en ejercicios anteriores, lo que refleja una cierta desaceleración en la mejora del empleo.

Estos resultados se enmarcan en un contexto de sólido crecimiento económico. El Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 2,9% en 2025 y las previsiones apuntan a un crecimiento superior al 2% en 2026. España volvió a liderar la creación de empleo en la Unión Europea, muy por delante de países como Francia o Portugal.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado en gran medida por los trabajadores de origen extranjero, que concentraron el 43% de los nuevos puestos creados. Por sexo, las mujeres aportaron ligeramente más empleo que los hombres, estrechando de forma gradual la brecha laboral. Por sectores, la industria manufacturera, el comercio, las actividades administrativas y la construcción encabezaron la creación de empleo, mientras que la hostelería y otros servicios registraron descensos.

A pesar de la mejora general, España continúa manteniendo una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, muy por encima de la media comunitaria del 6%. Por comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Canarias registran las tasas más altas, frente a Cantabria, Madrid y el País Vasco, que presentan los niveles más bajos.

Desde el Gobierno, tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo han valorado de forma positiva los datos, destacando el aumento de los contratos indefinidos y la mejora de la estabilidad laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la bajada del paro por debajo del 10% como “un día histórico”, aunque subrayó que el reto pendiente sigue siendo la mejora de los salarios para que el crecimiento económico se refleje plenamente en los hogares.