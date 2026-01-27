El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trasladará a las instituciones europeas su oposición a la iniciativa para regularizar a inmigrantes en situación irregular, al considerar que esta medida “incumple el pacto europeo” en materia migratoria. Así lo ha manifestado después de que su formación decidiera retirar el apoyo a la propuesta, pese a haber votado inicialmente a favor de su tramitación en el Congreso.

El cambio de postura del PP ha sido comunicado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, a quien el partido explicó las razones que le han llevado a dejar de respaldar la iniciativa legislativa. Según fuentes populares, la propuesta no se ajusta a los compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Europea y podría generar un efecto llamada contrario a una política migratoria “ordenada y coordinada” con el resto de socios comunitarios.

Desde el PP subrayan que su voto favorable a la tramitación respondió a la voluntad de debatir el contenido de la propuesta, pero aseguran que el análisis posterior del texto y del contexto europeo ha motivado su rechazo definitivo. Feijóo insiste en que cualquier medida en materia de inmigración debe respetar el marco legal europeo y reforzar el control de fronteras, así como la cooperación con los países de origen.

La decisión ha generado críticas por parte de los impulsores de la iniciativa y de algunos sectores sociales, que acusan al PP de falta de coherencia. Sin embargo, la dirección del partido defiende que su posición es “responsable” y alineada con la política migratoria común de la Unión Europea, un debate que Feijóo pretende elevar ahora al ámbito comunitario.