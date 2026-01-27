La alianza parlamentaria formada por PP, Vox, UPN y Junts impidió este martes la convalidación en el Congreso del decreto del Gobierno que incluía la revalorización inmediata de las pensiones, la subida del salario mínimo y un amplio paquete de medidas sociales destinadas a familias vulnerables. Con 178 votos en contra frente a 171 a favor, la norma decayó, mientras que el segundo decreto relativo a las ayudas al transporte público sí fue aprobado por la Cámara.

El Ejecutivo responsabilizó directamente a la derecha parlamentaria de bloquear la subida de las pensiones de más de 13 millones de personas, acusando a estos partidos de utilizar “excusas políticas” al exigir que las medidas sociales se tramiten por separado. Desde el Gobierno se advirtió de que esta decisión tendrá un impacto inmediato sobre millones de ciudadanos.

Los grupos que votaron en contra justificaron su rechazo en la inclusión, dentro del mismo decreto, de medidas como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables. PP, Vox, UPN y Junts consideran que estas disposiciones favorecen la ocupación ilegal y perjudican a pequeños propietarios, una interpretación que el Ejecutivo negó, recordando que las limitaciones afectan únicamente a grandes tenedores con más de 11 viviendas.

El decreto rechazado contemplaba, entre otras medidas, una subida del 2,7% para la mayoría de las pensiones contributivas y aumentos de entre el 7% y el 11% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. También incluía la prórroga del bono social eléctrico, la limitación de cortes de suministros básicos y ayudas específicas para los afectados por la dana.

Junts, que se ha ido distanciando del bloque de investidura en los últimos meses, defendió su voto negativo asegurando que no se oponen a la revalorización de las pensiones, sino a la “mezcla de medidas” en un mismo texto. Su portavoz, Míriam Nogueras, reclamó una ley específica contra las ocupaciones y aseguró que su grupo apoyará la subida de las pensiones si se presenta en un decreto independiente.

El PNV, habitual socio del Gobierno, también expresó su malestar por la falta de negociación previa y advirtió de que no dará por garantizado su apoyo en futuras votaciones si el Ejecutivo continúa recurriendo a decretos de emergencia sin consenso suficiente.

Durante el debate, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la agenda social del Gobierno y subrayó que el objetivo es aprovechar el crecimiento económico para proteger a los sectores más vulnerables. Los grupos de izquierda y nacionalistas que apoyaron el decreto acusaron a la oposición de anteponer el desgaste político a los intereses de los pensionistas.

El segundo decreto, centrado en la bonificación del transporte público, salió adelante con 179 votos a favor, aunque estuvo marcado por las críticas del PP y Vox tras los recientes accidentes ferroviarios.

Tras la derrota parlamentaria, el Gobierno estudia aprobar un nuevo decreto que garantice el pago de las pensiones con la subida ya aplicada en enero, ganando así margen de tiempo para renegociar su convalidación en el Congreso.