La Comisión Europea insta a los Estados miembros a adoptar medidas de ahorro energético frente a la bajada en las reservas de gas y el encarecimiento de los combustibles por los conflictos internacionales. Entre las propuestas para contener la demanda y estabilizar los precios figuran el apagado del alumbrado público secundario, la restricción de la calefacción en edificios públicos y el ajuste de consumo en horas punta.

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La UE urge a reducir el consumo de gas y electricidad ante la llegada de un invierno difícil

La Unión Europea ha trasladado una seria advertencia a sus países miembros para que adopten medidas de contención en el uso de la energía de cara a los próximos meses fríos. Aunque la Comisión Europea no prevé problemas inmediatos de suministro, las instituciones comunitarias han urgido a los gobiernos a reducir el consumo de gas y electricidad. El objetivo central de esta llamada a la acción es prevenir nuevos repuntes en los precios de la energía en el mercado comunitario. Entre las medidas planteadas por Bruselas para lograr este ahorro se contempla la posibilidad de apagar parte del alumbrado público secundario y la limitación del gasto eléctrico durante las franjas horarias de mayor demanda.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado la compleja evolución económica registrada en los últimos ocho meses. Desde el comienzo de la crisis en Oriente Medio y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural a nivel mundial, el coste de la gasolina se ha incrementado un 140 %, mientras que el precio del diésel ha llegado a duplicarse. «Mientras Europa dependa del petróleo y el gas, nuestra prosperidad seguirá expuesta a acontecimientos que escapan a nuestro control», ha manifestado la presidenta, subrayando que «la auténtica solución pasa por reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante más renovables, electrificación y redes».

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El nivel de las reservas de gas y la reorganización de las importaciones

La advertencia de los organismos europeos se produce en un escenario en el que la Unión Europea afronta el inicio del otoño con sus reservas de gas al 70,35 % de su capacidad total. Se trata del nivel más bajo registrado para los últimos días del mes de septiembre desde que la entidad Gas Infrastructure Europe (GIE) empezó a recopilar estos datos en el año 2011. Si se compara con las cifras del año precedente, los niveles actuales de almacenamiento se sitúan 11,65 puntos porcentuales por debajo de los datos registrados en la misma fecha de 2025. Las dificultades operativas en el estrecho de Ormuz han entorpecido la recarga de los depósitos en el periodo veraniego, dejando al mercado europeo en una situación de mayor dependencia respecto a la disponibilidad de gas natural licuado (GNL) cuando el uso de la calefacción dispare la demanda.

Estado Miembro Nivel de Almacenamiento de Gas (al 23 de septiembre) Italia 86,16 % Francia 81,43 % España 73,49 % Media Comunitaria 70,35 % Alemania 57,02 % Países Bajos 56,53 %

Según las cifras más recientes publicadas por GIE, con fecha de 23 de septiembre, Alemania registraba una capacidad de almacenamiento de gas del 57,02 %, en tanto que Países Bajos se posicionaba en un 56,53 %. Ambas cifras resultan sensiblemente inferiores a la media del conjunto de la Unión, pese a que ambos países ostentan un peso representativo en la capacidad de almacenamiento de la región. En contraposición, Francia alcanzaba un 81,43 % e Italia llegaba al 86,16 %. Por su parte, España registraba un 73,49 %, manteniéndose por encima de la media comunitaria.

A la par que evoluciona el estado de los depósitos, los datos suministrados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) evidencian transformaciones profundas en el origen del GNL importado por la Unión Europea. Entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la cuota de Catar en las importaciones extracomunitarias, calculada en función de la masa neta, descendió del 10,16 % al 0,4 %. Durante este mismo intervalo de tiempo, la participación de Estados Unidos creció del 55,43 % al 61,08 %, la de Argelia pasó del 5,32 % al 8,04 % y la de Rusia subió del 13,26 % al 18,23 %, de acuerdo con la información publicada por El Economista.

Las propuestas de Bruselas y el marco del Citizens Energy Package

Ante este escenario, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha remitido una misiva a los Gobiernos de los Estados miembros —documento al que ha tenido acceso el medio Euronews— solicitando contención en el gasto energético. En la carta, Jørgensen manifiesta: «Les invito a que valoren adoptar o seguir adoptando medidas que permitan mantener las inyecciones o reducir la demanda de gas y electricidad durante todo el tiempo que sea necesario». Desde el Ejecutivo comunitario se ha hecho hincapié en la vigencia de diversas pautas implementadas con anterioridad durante la crisis de 2022.

Entre las actuaciones sugeridas figuran la menor utilización de energía eléctrica en las horas de máximo consumo, la promoción de hábitos eficientes mediante herramientas como contadores inteligentes y tarifas de carácter minorista, el establecimiento de límites a la temperatura en las dependencias públicas, la restricción del uso de calefacción en espacios exteriores y el apagado durante la noche de los puntos de alumbrado público que no se consideren esenciales. «Las medidas voluntarias y bien planificadas de reducción de la demanda resultaron útiles durante la crisis energética de 2022, y podemos aprovechar las lecciones de aquella experiencia en la situación actual», subraya la misiva institucional.

Estas indicaciones se articulan en el marco del programa conocido como «Citizens Energy Package». A través de esta batería de iniciativas, la Comisión Europea busca amortiguar el impacto derivado de los elevados costes energéticos sobre las economías domésticas y el tejido empresarial, al tiempo que persigue agilizar la transformación estructural del modelo energético en el continente.

El planteamiento requiere la puesta en marcha de un plan masivo de inversiones. La Comisión estima que Europa debe movilizar una cuantía de 691.000 millones de euros destinada al desarrollo de redes eléctricas y fuentes renovables, sumada a 240.000 millones de euros adicionales enfocados en la energía nuclear, con el propósito de actualizar el sistema y asegurar un suministro continuo y asequible a largo plazo.

Asimismo, la estrategia contempla actuaciones específicas en el plano fiscal. La Unión Europea pone de manifiesto que la carga impositiva y los recargos regulados constituyen en torno a la cuarta parte de la factura eléctrica final que abonan los hogares, lo que concede un margen de maniobra directo para que los Gobiernos nacionales intervengan sobre dichos componentes sin necesidad de alterar la configuración general del mercado eléctrico comunitario.

Por último, el plan elaborado por la Comisión Europea persigue fomentar un rol activo del ciudadano dentro del esquema energético. De acuerdo con las estimaciones de la institución, la meta proyecta que millones de viviendas en Europa tengan la capacidad de generar su propia energía de origen renovable antes del año 2030, una vía de autoconsumo que permitiría alcanzar un ahorro calculado entre los 260 y los 550 euros anuales por cada inmueble.