La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reclamado la devolución inmediata a Marruecos de todos los adultos y menores que accedieron de manera ilegal a Ceuta tras el respaldo expresado por la Unión Europea. Gamarra ha subrayado que «no hay otra salida» más que el retorno, señalando además que la legislación europea no contempla la concesión de asilo en estos casos al considerar a Marruecos un país seguro.

Durante su intervención, la dirigente popular ha instado al Gobierno central a actuar con la máxima celeridad en la misma dirección que marca la UE y el ejecutivo local ceutí. Entre las medidas reclamadas, ha destacado la necesidad de blindar la frontera mediante el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y el apoyo de Frontex, además de reformas legislativas que garanticen el respeto a los límites territoriales. Gamarra ha criticado también que el control fronterizo se haya delegado de forma inadecuada en terceros países, recordando que la frontera de Ceuta es la de España y la de toda Europa.

Asimismo, la vicesecretaria del PP ha censurado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no haber estado a la altura de las circunstancias» y por señalar al Gobierno de la ciudad autónoma, encabezado por Juan Jesús Vivas. Frente a estas acusaciones, Gamarra ha puesto en valor el plan nacional de recuperación presentado por su formación para dotar a la ciudad de mayores medios y personal de manera estructural, reiterando el compromiso absoluto del Partido Popular con el pueblo ceutí.