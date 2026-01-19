La magnitud de la catástrofe ferroviaria en Adamuz ha provocado un parón institucional sin precedentes en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar también su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que debía celebrarse esta semana, para permanecer al frente de la gestión de la crisis.

Esta cancelación se suma a la suspensión de toda su agenda pública para este lunes 19 de enero, incluyendo la esperada reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

La política española, en pausa por el luto

El accidente ha alterado por completo la actividad de los principales partidos e instituciones, que han optado por el respeto y la coordinación ante la emergencia:

• Sánchez y Feijóo: El primer encuentro de la ronda de contactos con líderes parlamentarios ha quedado pospuesto sin fecha tras un acuerdo entre ambos equipos anoche.

• Actividad en el Ejecutivo: Solo los ministros Yolanda Díaz (Trabajo), Jordi Hereu (Industria) y Carlos Cuerpo (Economía) mantienen hoy reuniones de trabajo internas, cancelando cualquier comparecencia pública o acto institucional.

• Partidos políticos: Tanto el PP como Sumar han suspendido sus habituales ruedas de prensa de los lunes. El PSOE, por su parte, ni siquiera ha llegado a enviar su previsión informativa para la jornada.

El Foro de Davos, la gran ausencia

La ausencia de Sánchez en Davos es significativa, ya que el Foro Económico Mundial es una de las citas internacionales más relevantes para la proyección económica de España. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se ha priorizado el seguimiento del accidente de Adamuz, que ya suma 39 víctimas mortales.

Respuesta coordinada

Mientras las agendas se vacían, el foco se desplaza a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transportes, que lideran el dispositivo de asistencia a los heridos y la investigación técnica del siniestro. La mayoría de los líderes políticos han utilizado sus redes sociales para expresar su pesar, evitando el habitual enfrentamiento partidista en señal de respeto a las familias de las víctimas.