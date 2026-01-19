El presidente estadounidense Donald Trump volvió a centrar la atención internacional sobre Groenlandia al afirmar este lunes que ha llegado el momento de “eliminar” la supuesta “amenaza rusa” en la isla, criticando la incapacidad de Dinamarca para hacerlo durante las últimas dos décadas.

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El exmandatario ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos debe asumir el control de Groenlandia, “por las buenas o por las malas”, para prevenir un eventual avance de China o Rusia en la región.

Como medida de presión, Trump anunció el sábado la imposición de aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero sobre productos provenientes de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, todos miembros de la OTAN que han enviado tropas a Groenlandia. Según advirtió, esta cifra podría aumentar al 25 % en junio si los países afectados mantienen su postura.

La decisión generó una rápida reacción en Europa. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” para coordinar una respuesta conjunta a los aranceles anunciados por Trump.

Groenlandia, con su ubicación estratégica en el Ártico, se ha convertido en un foco de tensiones geopolíticas, y la escalada de declaraciones y medidas arancelarias amenaza con aumentar la presión diplomática entre Estados Unidos y sus aliados europeos.