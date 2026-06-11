MADRID – El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una dura crítica contra el PSOE tras conocerse las dos reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez con la entonces mano derecha del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Rufián ha dado por hecho este jueves que Díez estaba «mandatada» por la cúpula de la formación socialista.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, el líder republicano ha afirmado que Díez no actuaba de forma individual, sino que seguía órdenes de la dirección del PSOE «para intentar hacer aquello que quizá el PP hace más profesional: intentar imitar a (José Manuel) Villarejo y compañía».

Una versión «más cutre» de las cloacas

Para Rufián, el error del PSOE ha sido intentar replicar estas dinámicas de presión, con la diferencia de que la actuación de Leire Díez ha resultado, a su juicio, «más cutre» que las maniobras del comisario Villarejo.

El portavoz de Esquerra también se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones del ministro Óscar López, quien afirmó que «hay jueces que prevarican». Rufián ha señalado que el hecho de que en España «hay jueces que hacen política lo sabe hasta Perry», reprochando al PSOE que solo denuncie esta situación ahora que les afecta directamente.

«En este país hemos tenido un rey que ha robado, políticos que han robado y jueces que hacen política, ya está», ha zanjado Rufián, criticando el «patriotismo frágil» de quienes intentan ocultar esta realidad.

Sumar y Podemos elevan la presión sobre el Gobierno

El malestar con el PSOE no se ha limitado a los independentistas catalanes; los socios de la coalición de Gobierno y el bloque de la investidura también han mostrado su profunda preocupación.

Compromís (Sumar): El diputado Alberto Ibáñez ha calificado el encuentro de «grave» y ha tirado de ironía. Ha contrastado la facilidad de Díez para acceder a las altas esferas judiciales con las dificultades de los ciudadanos de a pie: «Hay familias que van a ser desahuciadas y que les gustaría tener una interlocución con la Fiscalía para que garantizara el derecho a la vivienda y no tienen esa facilidad. Por tanto, si es solo una militante del PSOE, era una militante con mucha suerte».

El diputado Alberto Ibáñez ha calificado el encuentro de «grave» y ha tirado de ironía. Ha contrastado la facilidad de Díez para acceder a las altas esferas judiciales con las dificultades de los ciudadanos de a pie: «Hay familias que van a ser desahuciadas y que les gustaría tener una interlocución con la Fiscalía para que garantizara el derecho a la vivienda y no tienen esa facilidad. Por tanto, si es solo una militante del PSOE, era una militante con mucha suerte». Podemos: La líder de la formación, Ione Belarra, ha calificado la situación de «absolutamente inaceptable» y ha advertido de que el presidente Pedro Sánchez ha metido la legislatura en un «callejón sin salida». Belarra ha criticado con dureza que el PSOE intente combatir la guerra sucia judicial o el lawfare utilizando «las mismas herramientas» de las cloacas del Estado.

El goteo de informaciones sobre las reuniones de Leire Díez abre un nuevo frente de desgaste para el Gobierno central, que ve cómo sus aliados parlamentarios censuran de forma unánime cualquier sospecha de injerencia en el estamento judicial.