MADRID – Terremoto político en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los recientes escándalos judiciales han pasado una factura inmediata al PSOE, que pierde 4,9 puntos de estimación de voto en apenas dos semanas. Aunque los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada con un 31,3%, el Partido Popular aprovecha el desplome, sube hasta el 27,1% y recorta la distancia a menos de la mitad, situándose a solo 4,2 puntos de la cabeza.

Este muestreo, realizado sobre 4.024 entrevistas entre el 1 y el 4 de junio, refleja el severo impacto electoral de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede central de Ferraz por el llamado ‘caso Leire’. Hace apenas quince días, la ventaja del PSOE sobre el PP era de un holgado 11,3 puntos.

Radiografía del arco parlamentario

Mientras los dos principales partidos reorganizan sus fuerzas, el resto del tablero político apenas sufre variaciones significativas:

Vox: Se consolida en la tercera plaza con un 15,8% , a pesar de ceder cuatro décimas.

Se consolida en la tercera plaza con un , a pesar de ceder cuatro décimas. Sumar y Podemos: El espacio a la izquierda del PSOE respira levemente; Sumar sube siete décimas ( 6,4% ) y Podemos rasca tres ( 2,8% ).

El espacio a la izquierda del PSOE respira levemente; Sumar sube siete décimas ( ) y Podemos rasca tres ( ). Fuerzas independentistas y territoriales: ERC cae al 1,9% (siete décimas menos), igualando con la formación Se Acabó la Fiesta (SALF). En el bloque vasco, EH Bildu lidera con el 1,2% frente al 0,6% del PNV.

Desgaste de Pedro Sánchez y auge de la corrupción

El impacto del cerco judicial no solo debilita las siglas del PSOE, sino también la figura de su líder. Aunque Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno por el 25% de los encuestados, pierde más de cuatro puntos de respaldo personal. En paralelo, el 68% de los españoles confiesa que Sánchez le inspira «poca» o «ninguna» confianza. No obstante, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no capitaliza del todo este recelo, manteniendo una desconfianza ciudadana del 78,4%.

Como consecuencia directa de la actualidad, la corrupción duplica su impacto social: pasa de ser la décima preocupación del país a escalar hasta la cuarta posición, siendo mencionada por el 18,4% de los entrevistados.

Principal Problema de España Porcentaje de Menciones 1. La vivienda 41,5% 2. Problemas económicos 19,2% 3. La inmigración 18,9% 4. La corrupción 18,4%