La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, confirmó este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cooperará con la justicia tras ser citado como testigo por la jueza de Catarroja (Valencia). La magistrada instruye la causa penal abierta por la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ocurrida en octubre de 2024, y busca que Feijóo aporte información sobre comunicaciones con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En una rueda de prensa en el Congreso, Ester Muñoz fue preguntada sobre la citación de su líder, Alberto Núñez Feijóo. La portavoz aseguró rotundamente: «Nosotros sí colaboramos con la justicia y si la jueza de la DANA entiende que puede servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues efectivamente el señor Feijóo cumplirá, como no puede ser de otra manera»

Muñoz garantizó que el presidente del PP está «a lo que diga la justicia» y que «mantiene perfectamente lo que dijo desde el principio» sobre los hechos.

La citación de Feijóo se produce a petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. La jueza ha solicitado a Feijóo que presente, voluntariamente y en el plazo de cinco días, el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón —entonces presidente de la Generalitat— el día 29 de octubre de 2024.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza justifica la llamada a Feijóo en la necesidad de que el testigo pueda «dar razón de los comentarios» que Mazón pudo haber hecho «a raíz de las conversaciones» con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está investigada en esta causa, «sobre la información que iba recibiendo».

El procedimiento busca esclarecer si hubo negligencias en la gestión de la emergencia provocada por el temporal que causó daños y víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.