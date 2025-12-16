El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha formalizado la entrega de la documentación requerida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’. Se trata de un pendrive que contiene el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación. El juez Ismael Moreno había abierto una pieza separada para investigar estos pagos ante la sospecha de blanqueo de capitales y un posible desfalco a la propia formación.

La pieza separada por pagos en metálico

El magistrado Ismael Moreno, que instruye el ‘caso Koldo’, dio constancia de la recepción de «un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pendrive». Esta entrega responde al requerimiento judicial para investigar la naturaleza de los pagos en efectivo realizados por el PSOE durante siete años.

La apertura de esta pieza separada fue solicitada por el magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García podrían haber utilizado la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales. Adicionalmente, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a la existencia de un posible delito de desfalco cometido contra el propio partido, entre «otras irregularidades».

El PSOE sostiene que estos pagos en metálico se realizaron para compensar gastos anticipados por cargos, trabajadores o simpatizantes socialistas.

Preocupación del PSOE por la revelación de datos

El requerimiento original del juez Moreno solicitaba la totalidad de la «relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos» de 2017 a 2024, sin mayores precisiones.

El PSOE, aunque aseguró su colaboración con la Justicia, había alertado previamente sobre las «graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos» que implicaría aportar la documentación íntegra, ya que se revelarían «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».

Por ello, los socialistas solicitaron al magistrado que la información aportada fuera custodiada en una pieza secreta a la que solo tengan acceso los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, señalando que «es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso» a la obligación legal de reserva.

El origen de la sospecha: Los ‘sobres de Ferraz’

La investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE se intensificó el pasado mes de octubre, cuando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enviado al Tribunal Supremo, reveló que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro José Luis Ábalos.

La UCO indicó que, basándose en conversaciones intervenidas entre Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, se corroboró que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Si bien la Guardia Civil encontró correlación en algunos casos entre los mensajes que apuntaban a entregas de dinero y las liquidaciones registradas por el PSOE, en otros supuestos no se pudo confirmar dicha correspondencia.