El Partido Popular ha calificado este martes de “frivolidad” la propuesta del Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes, al considerar que se trata de una maniobra para desviar la atención de otros problemas, como los recientes incidentes ferroviarios.

Así lo ha manifestado la portavoz del PP, Ester Muñoz, a su llegada al Congreso de los Diputados, donde se celebra un pleno extraordinario para convalidar dos reales decretos. Según Muñoz, la iniciativa del Ejecutivo busca “que no se hable de los problemas de los trenes” y responde a una estrategia política más que a una solución real al fenómeno migratorio.

La dirigente popular ha reiterado que su formación mantiene la postura de que la regularización debe abordarse “persona a persona”, y no mediante un proceso masivo. En este sentido, ha criticado que la propuesta del Gobierno vincule la regularización a la acreditación de cinco meses de residencia en España y no al empleo, lo que, a su juicio, supone un “llamamiento a las mafias” para que continúen trayendo personas al país, “poniendo vidas en riesgo”.

El Gobierno anunció el lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de regularizar a alrededor de medio millón de personas.

Muñoz ha señalado además que resulta “curioso” que el Ejecutivo haya recuperado ahora un proyecto que, según ha dicho, llevaba “19 meses en el cajón”, en un momento en el que el Gobierno se encuentra, a su juicio, “totalmente noqueado”.

Para la portavoz del PP, la medida pretende “intentar tapar” el debate público sobre la seguridad ferroviaria, tras los recientes accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “Me parece tan frívolo como todo lo que hace este Gobierno”, ha concluido.