La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este martes que la Generalitat actuó “tarde” durante la dana de octubre de 2024, lo que provocó que la gestión de la emergencia se hiciera “mal”, y ha subrayado que un adelanto de cinco horas en la toma de decisiones “habría salvado vidas”.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana en el Senado, Bernabé ha señalado que si el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se hubiera convocado a las 12.00 horas, en lugar de hacerlo por la tarde, se habrían adelantado actuaciones clave en un momento “vital” para la protección de la población.

La delegada del Gobierno ha defendido que durante el episodio meteorológico existía información suficiente para actuar y ha acusado a la Generalitat de “sustraer de forma irregular” conversaciones mantenidas con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el servicio de emergencias 112, con el objetivo, según ha dicho, de “alterar el orden de responsabilidades”. En este sentido, ha recordado que la Aemet presentó una denuncia por estos hechos, actualmente en fase de instrucción.

Bernabé ha asegurado que se sintió respaldada en todo momento por el Gobierno central, que atendió “todos los requerimientos”, y ha recalcado que los expertos que han pasado por la comisión han coincidido en que “lo que salvaba vidas era advertir a la población”, una actuación que, a su juicio, debía haber sido prioritaria por la Generalitat.

La sesión ha estado marcada por un tenso intercambio con el senador del Partido Popular Luis Javier Santamaría, quien la ha acusado de quedar “inhabilitada” durante la dana y de no haber alzado la voz frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bernabé ha respondido que comparecía para “desmentir bulos” y contextualizar una catástrofe que causó 237 fallecidos.

“La primera obligación de cualquier responsable político es estar alerta. Yo lo estuve desde el primer minuto e hice todo lo que pude, pero todo se hizo tarde y eso hizo que todo se hiciera mal”, ha afirmado, dirigiendo duras críticas al Grupo Popular, al que ha reprochado que tendrá que “soportar esa vergüenza durante años”.

La delegada del Gobierno ha recordado que no tiene competencias en materia de Protección Civil, aunque aseguró que fue ella quien contactó con la entonces consellera Salomé Pradas para ofrecer la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). “La única capacidad de decisión es de la dirección de la emergencia, y yo ejercí mis competencias”, ha insistido.

Otro de los puntos de fricción ha sido el corte de carreteras durante la dana. Bernabé ha señalado que la A-3 debería haberse cerrado a las tres de la tarde y ha atribuido el retraso a la falta de decisión del Cecopi, convocado a las cinco de la tarde.

Finalmente, ha considerado “reprobable e insoportable para las víctimas” que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no haya dado explicaciones voluntariamente ante la justicia, pese a la invitación de la jueza que instruye la causa.