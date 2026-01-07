El Partido Popular evita, por ahora, comprometerse de forma explícita con el envío de tropas españolas a Ucrania y supedita cualquier apoyo a que exista un acuerdo previo en el seno de la Unión Europea. Así lo dejó entrever este miércoles Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, tras el primer Comité de Dirección del partido en 2026, celebrado en la sede nacional de Génova.

Bravo retó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a consensuar la política exterior con sus socios parlamentarios y deslizó que la posición del PP dependerá de las condiciones concretas de una eventual misión y de que se produzca previamente un alto el fuego. “Primero tiene que existir la paz, después conocer las condiciones y, entonces, pronunciarnos”, señaló, insistiendo en que cualquier decisión debe adoptarse “de la mano de la UE”.

El dirigente popular confirmó que el PP acudirá a la ronda de contactos anunciada por Sánchez para la próxima semana, aunque no aclaró si será Alberto Núñez Feijóo quien represente al partido, pese a haber asumido directamente las competencias de Exteriores tras la última reorganización interna. En cualquier caso, Bravo subrayó que “nadie dude” del apoyo del PP a Ucrania, recordando que el partido siempre ha defendido su soberanía.

En paralelo, el PP volvió a reclamar “elecciones democráticas” en Venezuela y defendió que el país “está mejor sin Maduro que con Maduro”. Bravo expuso cinco principios que, a juicio de su partido, deben guiar la transición venezolana: el respeto al Estado de Derecho, un proceso electoral libre, la exclusión del futuro político de figuras vinculadas al régimen, la crítica a la pérdida de liderazgo internacional del Gobierno español y la defensa de los presos políticos.

Aunque la fundación FAES fue muy crítica con la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de impulsar a Delcy Rodríguez como figura clave en el periodo de transición, la actual dirección del PP evitó cargar directamente contra él. Bravo reiteró que el partido apuesta por un proceso electoral en el que tenga un papel protagonista Edmundo González, reconocido por el Parlamento español, y recalcó que “el futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy”.

Finalmente, el vicesecretario popular expresó el respaldo del PP a la posición de Dinamarca respecto a Groenlandia, defendiendo el respeto a su soberanía como miembro de la OTAN y subrayando que cualquier postura debe alinearse con la adoptada por el Gobierno danés, socio de España en la Alianza Atlántica.