Medio centenar de militantes feministas de referencia dentro del PSOE han exigido a la dirección del partido un ejercicio de autocrítica y la convocatoria de una Conferencia Federal de Igualdad ante lo que consideran una “fractura profunda” con el movimiento feminista, agravada por la gestión de las recientes denuncias de acoso sexual.

En un escrito remitido a la responsable del área de Igualdad, Pilar Bernabé, las firmantes solicitan que se activen los mecanismos internos necesarios para “adoptar medidas que permitan superar los problemas y contradicciones que vive la organización” y para dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad. El malestar se ha intensificado tras conocerse que las denuncias presentadas por dos mujeres contra Francisco Salazar, persona del círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez, permanecieron sin tramitar durante meses.

Las militantes responsabilizan directamente a la dirección federal de Ferraz de haber permitido una situación que ha provocado un distanciamiento con amplios sectores del feminismo, un hecho que —advierten— puede tener consecuencias electorales. “Si las mujeres dejan de confiar en el PSOE, perderíamos el voto diferencial que nos ha hecho ganar elecciones”, alertan, subrayando que también estaría en juego la identidad histórica de un partido clave en la ampliación de los derechos de las mujeres en España.

El documento denuncia que en los últimos años los avances en igualdad impulsados por gobiernos socialistas se han desarrollado “sin un verdadero protagonismo de la sociedad civil ni del movimiento feminista”. A ello suman la falta de respuesta ante ataques al feminismo en redes sociales y el silencio frente a críticas feministas dirigidas a determinadas políticas del Gobierno.

“El resultado ha sido una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el alejamiento de algunas organizaciones del PSOE”, sostienen. En este contexto, reclaman que las denuncias por abusos y comportamientos sexistas protagonizados por responsables políticos se depuren con arreglo a las normas internas y a la legalidad vigente. “Indignarse no es suficiente, es preciso hacer autocrítica”, subrayan.

Las firmantes instan al partido a “recuperar el valor del feminismo socialista”, escuchar las voces críticas y corregir errores para volver a situar las políticas de igualdad en el centro del debate político y social. Por ello, solicitan que, en aplicación del artículo 48 de los Estatutos Federales y de lo aprobado en el 41 Congreso Federal de Sevilla, se inicien durante 2026 los trabajos para una Conferencia Federal de Igualdad que permita una participación amplia de militantes feministas y organizaciones de mujeres.

“El PSOE ha sido históricamente el partido que mejor se ha relacionado con el movimiento feminista, desde el respeto y el diálogo crítico. Abandonar esa cultura supondría perder parte de nuestra historia y una de nuestras mayores aportaciones a la sociedad española”, concluye el comunicado.

El texto cuenta con el respaldo de 53 mujeres, entre ellas figuras destacadas como Amelia Valcárcel, Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Yolanda Besteiro, Rosa Conde y Matilde Fernández. Las promotoras han dejado el documento abierto a nuevas adhesiones, tanto de compañeras como de compañeros que deseen sumarse a la iniciativa.