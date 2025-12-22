

El Partido Popular (PP) volvió a cargar este lunes contra los recientes nombramientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que están «manchados por la sombra de la corrupción y los escándalos que rodean al PSOE».

La polémica se centra en la designación de Elma Saiz como nueva portavoz del Ejecutivo. Según el PP, Saiz, quien fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, habría participado en un equipo que adjudicaba obras a la trama vinculada con Santos Cerdán. Los populares consideraron que este nombramiento, junto al de Pilar Alegría como candidata en Aragón, demuestra que Sánchez «pierde la oportunidad de apostar por perfiles limpios y alejados de polémicas».

Desde la formación conservadora también criticaron a Pilar Alegría por su encuentro con el exdirigente socialista Paco Salazar, acusado de acoso sexual, asegurando que su salida del Ministerio debería haberse producido «no por ir a Aragón, sino por la indecencia de mantener esa reunión».

Por otra parte, el PP cuestionó el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, calificándolo de maniobra para favorecer la sucesión interna dentro del PSOE en Castilla-La Mancha, en lugar de centrarse en «la única sucesión lógica: la de Sánchez».

Los populares interpretan que los resultados electorales en Extremadura, donde el PSOE sufrió una derrota histórica frente al PP, evidencian un descontento con el partido, mientras que la izquierda pierde terreno en territorios tradicionales como Andalucía y Extremadura.

En paralelo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, criticó que Sánchez haya ignorado la debacle extremeña en su declaración institucional, ironizando sobre que «no ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro». Según Rufián, el presidente tuvo tres opciones ante los resultados: abordarlos, abordarlos y tomar medidas, o ignorarlos. A su juicio, Sánchez eligió la tercera, la «peor».