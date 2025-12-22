El ritmo del sorteo en el Teatro Real se ha acelerado de forma vertiginosa en los últimos minutos. Casi sin tiempo para asimilar el anterior, los niños de San Ildefonso han cantado el número 61366, agraciado con el quinto de los ocho quintos premios de la mañana.

Este premio otorga 6.000 euros al décimo (300 euros por cada euro jugado), repartiendo 60.000 euros por cada serie emitida.

Una racha imparable de premios menores

La salida del 61366 se ha producido apenas dos minutos después del anterior quinto premio, confirmando una racha de extracciones rápidas que está repartiendo suerte de forma masiva en esta fase del sorteo.

Al igual que el resto de los quintos premios de la jornada, esta cantidad está exenta de impuestos. Al ser un premio de 6.000 euros por décimo, no alcanza el mínimo de 40.000 euros requerido por la Agencia Tributaria, por lo que los afortunados cobrarán el premio de forma íntegra.

Estado actual del sorteo

Con el Gordo, el segundo, el tercero y cinco de los ocho quintos ya fuera de los bombos, el Sorteo de Navidad 2025 encara sus últimas tablas con los siguientes premios mayores pendientes:

Tres quintos premios (6.000 € al décimo).

(6.000 € al décimo). Un cuarto premio (20.000 € al décimo).

La pedrea sigue sonando de fondo en el Teatro Real, sumando pequeñas alegrías de 100 euros a miles de hogares mientras se completa la lista oficial de premios de este 22 de diciembre.

Siga la información: Los décimos premiados pueden comenzar a cobrarse hoy mismo a partir de las 18:00 horas. Para premios de 6.000 euros, los ganadores deberán acudir a las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.