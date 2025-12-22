El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 continúa su curso imparable en el Teatro Real. A las 11:44 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el número 25412, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios de la jornada.

Este número otorga a los afortunados 6.000 euros por cada décimo (300 euros por cada euro jugado). Como es característico en los quintos premios, la suerte ha estado muy repartida, viajando desde el sur hasta el norte de la península.

El cuarto quinto premio ha dejado «pellizcos» en numerosas provincias españolas, destacando su venta en administraciones de:

Andalucía: Málaga, Almería (con una venta significativa), Granada (Maracena y Santa Fe) y Huelva.

Málaga, Almería (con una venta significativa), Granada (Maracena y Santa Fe) y Huelva. Comunidad de Madrid: Especialmente en la capital, con al menos dos puntos de venta agraciados.

Especialmente en la capital, con al menos dos puntos de venta agraciados. Aragón: Zaragoza.

Zaragoza. Castilla y León: Salamanca y Zamora.

Salamanca y Zamora. Galicia: Ourense.

Ourense. Otras localidades: Albacete y Morón de la Frontera (Sevilla).

Cobro íntegro sin retenciones

Al igual que el resto de quintos premios, los ganadores del 25412 recibirán sus 6.000 euros íntegros. Al no superar el umbral de los 40.000 euros exentos de tributación que marca la ley, la Agencia Tributaria no realizará ninguna retención sobre este premio, simplificando su cobro para los ciudadanos.

Resumen del sorteo hasta el momento

Con la aparición del 25412, el tablero de premios mayores de este 22 de diciembre de 2025 queda configurado de la siguiente manera:

El Gordo: 79.432

79.432 Segundo Premio: 70.048

70.048 Tercer Premio: 90.693

90.693 Cuarto Premio (1 de 2): 78.477

78.477 Quintos Premios (4 de 8): 23.112, 60.649, 77.715 y 25.412.

Todavía quedan por salir cuatro quintos premios y un cuarto premio, además de miles de números de la pedrea.