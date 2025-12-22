El Partido Popular (PP) ha cosechado un triunfo electoral en las elecciones autonómicas de Extremadura, pero el resultado ha quedado lejos de sus objetivos estratégicos: la formación conservadora no ha conseguido una mayoría suficiente para gobernar sin depender del apoyo de Vox, que se consolida como fuerza clave tras crecer notablemente en votos y escaños.

Aunque el PP —liderado en la región por María Guardiola— ha logrado 29 escaños, un escaño más que en 2023, esta mejora no ha sido suficiente para alcanzar la mayoría absoluta fijada en 33 diputados, lo que obliga a negociar con Vox para sacar adelante la investidura y la acción de gobierno. La participación ha caído respecto a ejercicios anteriores, un factor que también ha influido en la configuración final de la Asamblea.

El gran beneficiado de la noche ha sido Vox, que ha pasado de 5 a 11 representantes, consolidando su presencia en el parlamento extremeño y reforzando su peso político ante un PP que aspiraba a reducir su dependencia del partido de Santiago Abascal. El crecimiento de la extrema derecha se ha producido a costa, en parte, de la fuerte caída del PSOE, que ha sufrido su peor resultado en décadas en su tradicional feudo.

Desde Génova se interpreta la victoria como un “aviso claro” al Gobierno central de Pedro Sánchez, pero en el seno del PP también se admite que el adelanto electoral, convocado con la intención de reforzar la posición de Guardiola y garantizar mayor estabilidad, no ha logrado su propósito principal: otorgar al partido conservador suficiencia para gobernar sin la abstención o el apoyo explícito de Vox.

La aritmética parlamentaria abre ahora un escenario de negociaciones que será determinante tanto para la política extremeña como para próximas citas electorales en otras comunidades autónomas, donde el PP también busca consolidar su liderazgo frente a una derecha más fragmentada y un PSOE en plena crisis de apoyo social.