Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con atención el Sorteo de la Lotería de Navidad, un ritual que marca el inicio de las fiestas y que tiene como protagonistas a los niños de la Residencia San Ildefonso. Sus voces, cantando números y premios, se han convertido en símbolo de ilusión y esperanza.

Sin embargo, entre tanta expectación, surge una pregunta recurrente: ¿qué ocurre si los niños se equivocan al cantar un número premiado?

Según el reglamento de Loterías, los números agraciados son únicamente los que aparecen oficialmente en los alambres y en la lista oficial del sorteo, no aquellos que se lean incorrectamente durante la retransmisión. Para garantizar la máxima seguridad jurídica, se prevén controles estrictos con interventores y otras figuras responsables de transcribir cada número con precisión, asegurando que la lista final refleje la realidad del sorteo.

En el sorteo de 2021, un despacho de abogados de Barcelona reportó que se leyeron mal hasta 56 números durante la pedrea, lo que supone un 3,1 % de los 1.794 premios de menor cuantía.

El procedimiento incluye varias etapas de verificación: tras completar las tablas de premios en el Teatro Real, estas son revisadas por la mesa de presidencia, con un fedatario público presente, y se aseguran con candados para impedir cualquier manipulación. Posteriormente, un equipo de 14 personas repasa nuevamente todas las bolas y tablas antes de elaborar la Lista Oficial de Premios. Esta lista se distribuye el mismo día del sorteo a los puntos de venta, medios de comunicación y en la web oficial de SELAE, garantizando que los resultados sean públicos y comprobables.

Así, aunque los errores en la lectura de los números por los niños puedan generar confusión momentánea, la normativa y los controles establecidos aseguran que los premios se otorguen correctamente, protegiendo la integridad de uno de los sorteos más emblemáticos de España.