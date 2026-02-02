La NFL seguirá ligada a España, al menos, durante dos años más. La liga estadounidense de fútbol americano anunció este lunes de forma oficial su regreso al estadio Santiago Bernabéu en 2026. Además, el acuerdo alcanzado es multianual, por lo que Madrid también albergará un partido de temporada regular en 2027, consolidándose como una de las sedes internacionales de referencia para la competición.

El anuncio se realizó a través de un vídeo difundido en redes sociales y una posterior imagen institucional, poniendo fin a un secreto a voces desde el éxito rotundo del primer partido oficial de la NFL disputado en España el pasado 16 de noviembre de 2025. Aquel encuentro, entre Miami Dolphins y Washington Commanders, reunió a 78.610 aficionados en el Bernabéu y dejó una impresión inmejorable en la organización.

Minutos antes de ese histórico duelo, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ya adelantaba a AS la satisfacción de la liga con la experiencia en Madrid. “Veremos más partidos de la NFL en España. Estamos muy contentos aquí”, aseguró entonces. Tres meses después, esas palabras se han materializado. “La hospitalidad, la comunidad y la unidad que se ve aquí han sido magníficas”, añadió Goodell, encantado con la respuesta del público y del entorno.

El anuncio llega en una semana clave para la NFL, coincidiendo con los actos previos a la Super Bowl que se disputará en San Francisco entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Allí, tanto Peter O’Reilly, responsable de la expansión internacional de la liga, como el propio Goodell, abordarán la renovación del acuerdo con España, mientras que Rafa De los Santos, director de NFL España, seguirá estrechando unos lazos cada vez más sólidos.

La NFL considera a España un mercado estratégico, con cerca de 11 millones de aficionados. En su comunicado oficial, la liga destacó que este compromiso plurianual no solo incluye partidos de temporada regular, sino también una fuerte apuesta por el desarrollo del fútbol americano base, especialmente a través de NFL Flag, la modalidad sin contacto que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

Con este anuncio, Madrid se une a otras ciudades confirmadas como sedes internacionales en 2026: Melbourne, Río de Janeiro, Londres (con dos partidos) y Múnich. La liga aprobó recientemente un máximo de ocho encuentros en el extranjero por temporada, aunque no descarta ampliar esa cifra en el futuro, con ciudades como París, Ciudad de México o Dublín en el horizonte.

El Santiago Bernabéu se afianza así como la casa de la NFL en España, pese al interés de otros grandes recintos como el Metropolitano o el Camp Nou. Quedan aún por definirse aspectos clave como la fecha exacta y los equipos participantes. Todo apunta a que el partido volverá a disputarse durante un parón de selecciones, y entre los posibles protagonistas suenan franquicias como Chicago Bears o Kansas City Chiefs.

Tras el anuncio, llegaron las primeras reacciones oficiales. “El partido de 2025 fue un momento clave para el crecimiento de la NFL en España, y estamos encantados de confirmar nuestro regreso en 2026 dentro de un acuerdo plurianual”, afirmó Rafa De los Santos. Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, destacó que “es un honor y un privilegio acoger de nuevo a la NFL en el Bernabéu y seguir fortaleciendo la imagen de Madrid y de la marca España en todo el mundo”.

La NFL y España renuevan así una relación que no deja de crecer y que promete seguir haciendo historia en los próximos años.